Конгрессмены повесткой запросили документы о разговоре Трампа и Зеленского

Три комитета Палаты представителей Конгресса США, во главе которых стоят демократы, направили в Белый дом повестку с требованием предоставить документы, связанные с их расследованием в отношении президента Дональда Трампа после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт "Голос Америки".

Представители Комитета по надзору, Комитета по разведке и Комитета по международным отношениям заявили, что были вынуждены направить повестку после того, как Белый дом не предоставил документы, которые были затребованы в письме от 9 сентября.

Они намерены получить документы, связанные с телефонным разговором президента Трампа и Зеленского. В частности, их интересует кто ещё присутствовал при телефонном разговоре лидеров двух стран.

Аналогичная повестка направлена вице-президенту США Майку Пенсу, от которого требуют предоставить документы, касающиеся его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также запись телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Юристы Белого дома указывают, что президент США имеет право игнорировать запросы комитетов, проводящих расследование, поскольку Палата представителей в полном составе не одобрила его начало.

Расследование против президента США инициировали демократы в Палате представителей. Поводом стал телефонный разговор Трампа с Зеленским. В нём Трамп просил украинского коллегу провести расследование в отношении сына Джо Байдена – вероятного конкурента на выборах президента 2020 года.

По словам Трампа, Байден-младший причастен к коррупции на Украине. Критики президента утверждают, что Трамп превысил полномочия, пытаясь получить компромат на возможного соперника, и считают, что это может послужить поводом для его импичмента.