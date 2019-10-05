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Поправки Джонсона к соглашению о Брекзите будут представлены 7 октября

Британский премьер Борис Джонсон

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Европейский союз ответил отказом на просьбу Великобритании о проведении в эти выходные дни переговоров о Брекзите. С просьбой к ЕС о дополнениях к соглашению о Брекзите, которое было достигнуто с ЕС предыдущим британским правительством Терезы Мэй, обратился нынешний глава правительства Борис Джонсон. Европейская комиссия заявила, что предложения Джонсона о Брекзите не представляют собой никаких оснований для заключения соглашения о разводе между Лондоном и Брюсселем.

Представитель Европейской комиссии Наташа Берто, которую цитирует телеканал Sky News, заявила, что план Джонсона относительно решения спорного вопроса о границе с Ирландией не будет обсуждаться в конце этой недели. По её словам, Британия получит 7 октября ещё одну возможность представить свой план во всех его деталях.

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