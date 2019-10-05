Поправки Джонсона к соглашению о Брекзите будут представлены 7 октября

Европейский союз ответил отказом на просьбу Великобритании о проведении в эти выходные дни переговоров о Брекзите. С просьбой к ЕС о дополнениях к соглашению о Брекзите, которое было достигнуто с ЕС предыдущим британским правительством Терезы Мэй, обратился нынешний глава правительства Борис Джонсон. Европейская комиссия заявила, что предложения Джонсона о Брекзите не представляют собой никаких оснований для заключения соглашения о разводе между Лондоном и Брюсселем.



Представитель Европейской комиссии Наташа Берто, которую цитирует телеканал Sky News, заявила, что план Джонсона относительно решения спорного вопроса о границе с Ирландией не будет обсуждаться в конце этой недели. По её словам, Британия получит 7 октября ещё одну возможность представить свой план во всех его деталях.