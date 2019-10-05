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В Багдаде продолжаются столкновения, растёт число убитых

Похороны убитого демонстранта, Наджаф, 5 октября 2019

В Багдаде в субботу жертвами новых столкновений с полицией стали восемь демонстрантов. Ещё 17 были ранены. Силы безопасности применили боевое оружие и слезоточивый газ против участников антиправительственных маршей. Столкновения произошли после отмены введённого ранее властями круглосуточного комендантского часа. Тысячи иракцев вышли на улицы городов с требованием работы и прекращения коррупции.

В результате последних актов насилия число манифестантов, убитых за пять дней волнений и беспорядков, превысило 70. Агентство Associated Press считает, что в Ираке углубляется политический кризис. Комиссия по правам человека (общественно-государственный орган, работающий совместно с парламентом) сообщает о 94 погибших. По сведениям правозащитников, более 4 тысяч человек были ранены в столкновениях с полицией с минувшего вторника, когда начались антиправительственные манифестации.

Происходящие события становятся, как отмечает Associated Press, самым серьёзным вызовом иракскому государству со времени поражения два года назад формирований "Исламского государства".

/**/ /**/ /**/ Музей ИГИЛа в Ираке. Боец курдского отряда делает селфи на фоне самодельных бомб, 12 мая 2019 г.
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Протестующие игнорировали комендантский час, введённый в четверг. Наиболее кровопролитные столкновения произошли в в Багдаде в пятницу – были убиты 22 человека. Врачи заявляют, что в большинстве случаев смерть наступала от пулевых ранений в голову или грудь.

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