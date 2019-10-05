В Багдаде продолжаются столкновения, растёт число убитых

В Багдаде в субботу жертвами новых столкновений с полицией стали восемь демонстрантов. Ещё 17 были ранены. Силы безопасности применили боевое оружие и слезоточивый газ против участников антиправительственных маршей. Столкновения произошли после отмены введённого ранее властями круглосуточного комендантского часа. Тысячи иракцев вышли на улицы городов с требованием работы и прекращения коррупции.



В результате последних актов насилия число манифестантов, убитых за пять дней волнений и беспорядков, превысило 70. Агентство Associated Press считает, что в Ираке углубляется политический кризис. Комиссия по правам человека (общественно-государственный орган, работающий совместно с парламентом) сообщает о 94 погибших. По сведениям правозащитников, более 4 тысяч человек были ранены в столкновениях с полицией с минувшего вторника, когда начались антиправительственные манифестации.



Происходящие события становятся, как отмечает Associated Press, самым серьёзным вызовом иракскому государству со времени поражения два года назад формирований "Исламского государства".



Протестующие игнорировали комендантский час, введённый в четверг. Наиболее кровопролитные столкновения произошли в в Багдаде в пятницу – были убиты 22 человека. Врачи заявляют, что в большинстве случаев смерть наступала от пулевых ранений в голову или грудь.

