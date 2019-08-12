Халифат без территории. Пентагон предупреждает: ИГИЛ возрождается

Дональд Трамп в ходе своей президентской кампании обещал вывести войска из Сирии. В декабре прошлого года он решил, что пришло время исполнить обещание.

Мы давно воюем в Сирии. Я президент уже почти два года, и за это время мы по-настоящему взялись за дело. Мы победили ИГИЛ. Мы нанесли им поражение, и поражение тяжелое. Мы отвоевали у них территорию. И теперь пришло время вернуть наши войска домой. Мне горько отвечать на письма и звонки родителей, жен и мужей солдат, убитых в бою за нашу страну. Это великая честь. Мы их чтим. Но это надрывает сердце. Тут уж без вопросов. Надрывает. Мы теперь победили. Пора домой. Они собираются. Вы скоро их увидите. Они великие американские герои. Они великие герои всего мира. Они воевали ради нас. Они уничтожили ИГИЛ, который причинял вред всему миру. И мы гордимся, что с этим покончено.

Однако в феврале этого года командующий войсками США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел, выступая в сенатском комитете по делам вооруженных сил, заявил, что до окончательной победы над так называемым "Исламским государством" еще далеко.

Но важно понимать, что, несмотря на то, что эта территория отвоевана, борьба против ИГИЛа и ярых экстремистов еще не закончена, и наша миссия не изменилась. Тяжело давшиеся коалиции военные успехи могут быть закреплены только путем неустанного наступления на теперь уже разобщенный ИГИЛ, сохранивший своих лидеров, бойцов, пособников, свои ресурсы и свою грубую идеологию, которая подогревает их усилия. По мере того, как кампания по борьбе с ИГИЛом в Сирии переходит от освобождения территории к обеспечению местной безопасности и решению проблемы подпольного сопротивления, силы США будут осмотрительно и скоординированно покидать Сирию, параллельно с нашими консультациями с союзниками и партнерами. Эти детали в настоящее время разрабатываются и будут обеспечивать непрерывность кампании и использовать вклад международного сообщества в предотвращение возрождения ИГИЛа в Ираке и Сирии.

Отвечая на вопросы законодателей, генерал Вотел сообщил, что президент не консультировался с ним относительно вывода войск из Сирии. Комментируя это разногласие, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на самом деле никакого противоречия между словами президента и генерала нет.

Президент был настолько ясен, насколько это возможно, когда говорил о поражении территориального халифата ИГИЛа. Он никогда не говорил, что ликвидация территориального халифата означает конец ИГИЛа в целом. Мы знаем, что это не так. Сейчас мы знаем, что боевики ИГИЛа все еще разбросаны по Сирии и Ираку и что сам ИГИЛ растет в других частях мира. Угроза ИГИЛ останется.

Уступая давлению военного командования, президент согласился оставить в Сирии примерно одну пятую американской наземной группировки.

В Сирии мы на некоторое время оставляем 200 человек и еще 200 в другом месте Сирии, у границы с Израилем. Вот я вам тут принес карту. Все, что закрашено красным –​ это территория ИГИЛа в день выборов 2016 года. Когда я вступил в должность, там творилась полная неразбериха. А вот тут, внизу, теперешняя картина. Ничего красного. Ну разве что крохотный пятачок, который исчезнет к вечеру. Вот какой была группировка ИГИЛ и вот какой стала. Это мне дали 20 минут назад. Это ИГИЛ в день выборов, день моего избрания. А это теперь. Вот как обстоят дела.

Решение президента о выводе контингента из Сирии стало одной из причин ухода в отставку с поста министра обороны генерала Джеймса Мэттиса. И вот теперь генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн направил Конгрессу очередной ежеквартальный доклад о ходе операции "Неколебимая решимость" – так называется военная кампания США и их союзников против ИГИЛа в Сирии. Из доклада явствует, что, потеряв территорию, Исламское Государство отнюдь не прекратило свое существование. У него осталось до 18 тысяч бойцов в Ираке и Сирии, включая 3000 иностранцев, которые ушли в подполье и развернули партизанскую войну. Их тактика включает покушения, засады, теракты смертников, уничтожение посевов.

Иллюстрацией к докладу Гренна Файна могут служить регулярные нападения на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Последний обстрел четырьмя реактивными снарядами произошел 8 августа. Ни один из снарядов до базы не долетел, однако были убиты два местных жителя, еще четверо получили ранения.

В конце июля вашингтонский Институт по изучению прессы Ближнего Востока сообщил о том, что ИГИЛ идет цели в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне.