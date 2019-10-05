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Представитель ОБСЕ выступил в поддержку Владислава Синицы

Владислав Синица перед судебными слушаниями 5 августа 2019

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал "несоразмерным" приговор суда российскому блогеру Владиславу Синице. Заявление Дежира опубликовано на сайте ОБСЕ 5 октября.

"Пятилетний тюремный срок за твит, заслуживающий порицания, является слишком суровым и непропорциональным наказанием". Дезир призвал российские власти тщательно пересмотреть приговор в отношении блогера.

/**/ /**/ /**/ Москва, Пушкинская площадь, 3 августа 2019
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В сентябре 2019 года суд первой инстанции в Москве после однодневного заседания приговорил Владислава Синицу к пяти годам лишения свободы за твит. Прокуратура сочла подсудимый призвал в своей записи к репрессиям в отношении детей сотрудников правоохранительных органов, которые подавляли мирные протестные акции в Москве. Блогер был осужден за "разжигание ненависти и угрозы насилия в отношении "социальной группы" сотрудников правоохранительных органов.

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