Представитель ОБСЕ выступил в поддержку Владислава Синицы

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал "несоразмерным" приговор суда российскому блогеру Владиславу Синице. Заявление Дежира опубликовано на сайте ОБСЕ 5 октября.

"Пятилетний тюремный срок за твит, заслуживающий порицания, является слишком суровым и непропорциональным наказанием". Дезир призвал российские власти тщательно пересмотреть приговор в отношении блогера.

В сентябре 2019 года суд первой инстанции в Москве после однодневного заседания приговорил Владислава Синицу к пяти годам лишения свободы за твит. Прокуратура сочла подсудимый призвал в своей записи к репрессиям в отношении детей сотрудников правоохранительных органов, которые подавляли мирные протестные акции в Москве. Блогер был осужден за "разжигание ненависти и угрозы насилия в отношении "социальной группы" сотрудников правоохранительных органов.