Полиция и спецслужбы обратились "к организаторам беспорядков в Москве"

Инициативная группа сотрудников правоохранительных органов и спецслужб опубликовала "Обращение к организаторам местных беспорядков в Москве".

В письме, в частности, говорится (стиль и орфография сохранены):

"Мы видим, что отрабатывая деньги, полученные из-за границы, вы стремитесь раскачать ситуацию в России. Помогаете раскачать политическую ситуацию и вернуться к кормушке власти олигархам. Мы не позволим вам это сделать!"

Мы видим, что отрабатывая деньги, полученные из-за границы, вы стремитесь раскачать ситуацию в России. Мы не позволим вам это сделать!

"В последнее время вы обнаглели настолько, что начинаете непосредственно угрожать нам. Людям, которые честно исполняют свой долг, защищают интересы нашей страны, в том числе в горячих точках, рискуя своей жизнью".

Ранее сегодня, 4 августа, Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему жителю Подмосковья Владиславу Синице за призывы в интернете расправляться с детьми, чьи отцы служат в так называемых силовых органах. Как сообщается на сайте Следственного комитета, Владислав Синица обвинён в возбуждение ненависти или вражды.

По версии следствия, 31 июля, он, подписываясь в социальной сети как "Макс Стеклов", призвал "противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".



Дома у Синицы провели обыск и изъяли технику, с ним работают следователи. Они намерены добиваться ареста задержанного, сообщила "Медиазона".