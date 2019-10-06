КНДР заявила о провале переговоров с США по ядерному разоружению

Переговоры Соединённых Штатов и Северной Кореи по ядерному разоружению закончились безрезультатно. Об этом заявил глава делегации КНДР Ким Мёнг Гиль. Встреча прошла накануне в Стокгольме. Северокорейская сторона покинула её ещё до официального окончания.

"Переговоры не оправдали наших ожиданий и, наконец, прервались", — сказал Ким Мён Гиль. По его словам, США пришли к столу переговоров "с пустыми руками".

Госдепартамент США заявил, что утверждения Пхеньяна о провале переговоров не отражают содержание восьмичасовой встречи. США и КНДР не могли преодолеть наследие после 70-ти лет войны на Корейском полуострове за одну субботу, считает представитель Госдепа Морган Ортагус. Также, по её словам, американские дипломаты предложили несколько идей для обсуждения.

Переговоры в Стокгольме стали первыми после саммита в Ханое в феврале 2019 года. На нём обсуждалось полное прекращение ядерной программы Северной Кореи в обмен на снятие всех американских санкций в отношении Пхеньяна. Тогда сторонам договориться не удалось – Дональд Трамп и Ким Чен Ын не подписали совместной декларации.