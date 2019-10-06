Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией

Турция стягивает дополнительные войска и технику к границе с Сирией в районе Акчакале. Накануне президент Реджеп Эрдоган объявил о готовности турецких войск начать военную операцию на территории к востоку от реки Евфрат.

Целью операции Эрдоган назвал очистку приграничной сирийской территории от поддерживаемых США курдских "Отрядов народной самообороны" и создание там "зоны безопасности". Анкара называет курдскую милицию "террористами" и считает, что курды помогают сепаратистам на территории Турции. По словам Эрдогана, Анкара может принять решение о начале операции уже 6 октября.

МИД Сирии назвал попытки создать зону безопасности на их территории "нарушением международного права". Ведомство отмечает, что иностранные силы действуют на территории Сирии без разрешения Дамаска и должны немедленно покинуть страну.

Вашингтон рассматривает курдов как союзников в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Сразу после ранних заявлений Эрдогана о подготовке к военной операции Турция и США начали переговоры. Стороны планировали создать "зону безопасности" на турецко-сирийской границе. 7 августа было заключено соответствующее соглашение. США и Турция несколько раз совместно патрулировали территории, однако Эрдоган назвал это "фикцией".

1 октября турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что будет создавать демилитаризованную зону на границе между Турцией и Сирией "самостоятельно".

В 2016 году Турция проводила в Сирии операцию "Щит Евфрата", добиваясь свержения режима сирийского президента Башара Асада; в 2018 году – операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований.