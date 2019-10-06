В Киеве на Майдане проходит митинг под лозунгом "Нет капитуляции"

В центре Киева на Майдане - Площади Независимости - проходит митинг против уступок России в процессе мирного урегулирования на востоке Украины.

В акции, которую её организаторы назвали "народным вече", участвуют несколько тысяч человек. Они пришли только с украинской символикой и с лозунгами "Нет капитуляции", без партийных символов. Их требования, однако, поддерживает ряд оппозиционных партий, включая "Европейскую солидарность" Петра Порошенко. Подобные акции проходят в воскресенье и в других городах Украины.

Поводом для уличной активности стало согласование на этой неделе на переговорах в Минске так называемой "формулы Штайнмайера", которая проясняет детали предоставления районам Донбасса, которые сейчас контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами, особого статуса. Участники акций протеста осуждают действия президента Владимира Зеленского, утверждая, что достигнутые договорённости могут вести к "капитуляции" Украины в конфликте с Россией.

С осуждением "формулы Штайнмайера" выступил и ряд областных советов Украины.

Зеленский в телеобращении заявил, что выборы в Донбассе, о которых идёт речь в "формуле Штайнмайера" могут пройти только после выполнения ряда условий, в том числе вывода российских военных с востока Украины и передачи участка границы с Россией в Донбассе под контроль украинских пограничников. Зеленский также сказал, что закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться с обществом.

Согласование "формулы Штайнмайера" было одним из условий России для встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате". Её дата пока не определена.