В Минске проходит митинг против возможной интеграции с Россией

В Минске на площади Свободы проходит так называемый "митинг за независимость". Его участники протестуют, в том числе, против возможной интеграции с Россией. Митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты. Поучаствовать в мероприятии пришли около 100 человек.

Ранее СМИ сообщали о том, что правительства России и Белоруссии в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран. Она предусматривает частичное объединение их экономических систем к январю 2021 года, создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко непрямо подтвердил наличие согласованной программы совместных действий.

О необходимости углубления интеграции двух стран российские представители активно заговорили в 2018 году. При этом сам проект интеграции ранее не публиковался, что вызывало многочисленные спекуляции о подлинных планах России – вплоть до объединения с Белоруссией в одного государство. Александр Лукашенко утверждал, что это невозможно, и жаловался на давление со стороны Москвы, однако он не отрицал, что разговоры о дальнейшей интеграции ведутся.