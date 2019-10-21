Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию

Лицом к событию. Старая ракета отказалась улетать

Лицом к событию. Старая ракета отказалась улетать
Embed

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

На масштабных учениях "Гром-2019" подводная лодка "Рязань" не смогла запустить баллистическую ракету. Эксперты заговорили об изношенности и ракет, и собственно лодок. Представляет ли это угрозу для самой российской армии? А также: насколько убедительны обвинения Сергея Шойгу в адрес американских "партнеров", что выходом из договора РСМД они пытаются "сдерживать" военное развитие России и Китая? Обсуждают: военных эксперты Владимир Бекиш и Юрий Федоров, политический эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников.

Аудио

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG