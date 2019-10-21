Лицом к событию. Старая ракета отказалась улетать

На масштабных учениях "Гром-2019" подводная лодка "Рязань" не смогла запустить баллистическую ракету. Эксперты заговорили об изношенности и ракет, и собственно лодок. Представляет ли это угрозу для самой российской армии? А также: насколько убедительны обвинения Сергея Шойгу в адрес американских "партнеров", что выходом из договора РСМД они пытаются "сдерживать" военное развитие России и Китая? Обсуждают: военных эксперты Владимир Бекиш и Юрий Федоров, политический эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников.