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Адвокат: заказчик убийства Политковской не найден, следствие "спит"

Анна Политковская, 28 января 2003

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Следствие по делу об убийстве журналистки Анны Политковской до сих пор не установило заказчика преступления. Дело переходит от одного следователя к другому и "единственное, что они делают – это продлевают сроки следствия", сообщила "Интерфаксу" адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая.

По её словам, последний раз потерпевшие общались со следствием в апреле 2019 года. Тогда семья журналистки подала ходатайство о допросе чеченского политика и политического эмигранта Ахмеда Закаева в рамках международной правовой помощи. Однако Закаев так и не был допрошен. По одной из версий, Ахмед Закаев и Борис Березовский могли быть причастны к организации убийства Анны Политковской.

Официальных комментариев Следственного комитета России о ходе дела пока нет.

Анна Политковская была убита в Москве, в подъезде своего дома 13 лет назад – 7 октября 2006 года. Обозреватель "Новой газеты" известна своими расследованиями нарушений прав человека в Чечне.

Лом-Али Гайтукаев и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов были признаны организаторами преступления. По делу об убийстве Политковской также осуждены Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, и бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков. Лом-Али Гайтукаев впоследствии умер в колонии.

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