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Данные почти 9 млн клиентов "Билайна" попали в открытый доступ

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Данные почти девяти миллионов клиентов российской телекоммуникационной компании "Билайн" попали в открытый доступ. Это коснулось пользователей, которые подключили домашний интернет. В базе содержатся полное имя, адрес, мобильный и домашний телефоны. Проверка показала, что данные клиентов актуальны.

В пресс-службе "Билайна" сообщили, что провели расследование инцидента. Компания утверждает, что сейчас у неё только три миллиона пользователей проводного интернета, а об утечке "Билайн" знал ещё 2 года назад.

В компании уверяют, что в открытый доступ попали устаревшие данные. Однако журналисты газеты "Коммерсантъ" нашли в них свои имена, адреса и действующие телефоны. Собеседники издания отмечают, что информация о пользователях может иметь ценность для мошенников.

Ранее стало известно о том, что в результате утечки данные 60 миллионов клиентов российского Сбербанка могли попасть на чёрный рынок.

2 октября сообщалось, что данные 20 миллионов российских налогоплательщиков попали в интернет и находились в открытом доступе около года.

/**/ /**/ /**/ Работа отделения Сбербанка
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