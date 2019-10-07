Нобелевскую премию по медицине получили учёные из США и Британии

Американские учёные Уилям Келин и Грег Семенца и британец сэр Питер Рэтклифф стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2019 год. Об этом было объявлено в Стокгольме.

Премия присуждена учёным за их исследования о том, как клетки приспосабливаются к недостатку кислорода.

Онколог Уильям Келин работает в университете Джона Хопкинса (США), Грег Семенца - в Гарвардском университете, Питер Рэтклифф - в британском Оксфордском университете.

Открытия, сделанные учёными, используются в усовершенствовании методов терапии онкологических заболеваний.

Нобелевская премия в этом году составляет 9 миллионов шведских крон - более 900 тысяч долларов. Эти средства будут разделены между тремя лауреатами.

На этой неделе будут объявлены лауреаты других Нобелевских премий, в том числе премии мира и двух премий по литературе - за прошлый и нынешний годы.