Отвод войск с линии соприкосновения в Донбассе сегодня не начнётся

Отвод войск от линии соприкосновения в зоне конфликта на востоке Украины, который должен был начаться сегодня в двух местах, перенесён на более поздний срок.

Об этом заявил в понедельник в Киеве министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он обвинил в срыве достигнутых на прошлой неделе в Минске договорённостей поддерживаемых Россией сепаратистов. По словам Пристайко, на прошлой неделе они обстреливали позиции украинских военных в районе населённых пунктов Петровское и Золотое. Именно там должен был произойти отвод войск.

Теперь необходимо ждать момента, когда наблюдатели ОБСЕ зафиксируют соблюдение перемирия в этих районах в течение 7 дней подряд. Только тогда может начаться отвод войск.

Принципиальные договорённости о разведении сил на трёх участках линии соприкосновения были достигнуты ещё несколько лет назад. Однако их удалось выполнить только на одном участке - в Станице Луганской. Отвод войск в Петровском и Золотом назывался Россией в качестве одного из условий встречи в "нормандском формате" между лидерами России, Украины, Франции и Германии.

Ряд украинских активистов и общественных деятелей выступает против отвода войск, утверждая, что сепаратисты так называемых "ДНР" и "ЛНР" не выполнят своих договорённостей. Лидер организации Национальный корпус Андрей Билецкий накануне в Золотом заявил, что если позиции покинут украинские военные, их готовы занять добровольцы. Отказ от отвода войск был и одним из требований акции протеста на Майдане в Киеве 6 октября.