Убийство Анны Политковской. К чему пришло следствие за 13 лет

13 лет назад в Москве была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская. Несмотря на то, что ряд людей были осуждены в связи с этим преступлением, коллеги Политковской не считают дело раскрытым.

Расследование убийства

Тело Анны Политковской с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве, где обозреватель "Новой газеты" жила вместе со своей семьей. Журналистка вошла в лифт, когда убийца выстрелил ей в грудь, а затем в голову. В лифте был найден брошенный пистолет Макарова и гильзы.

Расследование убийства взял под свой личный контроль генпрокурор Юрий Чайка. Зампрокурора Москвы Вячеслав Росинский сообщил, что следователями рассматривается версия умышленного убийства Политковской, "сопряжённого с выполнением ею общественного долга".

Несколько человек были арестованы. В 2009 году суд присяжных оправдал всех подсудимых, однако позже Верховный суд отменил приговор и направил дело на доследование, процесс затянулся на несколько лет. Наконец, 9 июня 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии. Братья предполагаемого исполнителя убийства — следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы — приговорены к 12 и 14 годам соответственно.

Ранее по делу об убийстве Политковской к 11 годам заключения был приговорен также бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков, признавший вину в организации слежки за журналисткой.

Защита отмечала, что следствие так и не объяснило, какой мотив был у осужденных. Кроме того, адвокат Мурад Мусаев неоднократно обращал внимание присяжных на снимок камеры видеонаблюдения, которая запечатлела предполагаемого убийцу. По словам Мусаева, признанный судом исполнителем убийства Рустам Махмудов не похож на человека, попавшего в объектив камеры.

Версии о заказчиках убийства

Заказчик преступления до сих пор остаётся для следствия загадкой. В "Новой газете" уверены, что произошедшее могло быть связано с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Многие репортажи Политковской были посвящены именно нарушениям прав человека в Чечне.

Всё, что происходило в Чечне, не могло не быть известно в той или иной мере Кадырову



"Всё, что происходило в Чечне, не могло не быть известно в той или иной мере Кадырову. Но у нас нет стопроцентной уверенности в том, что убийство было организовано по указанию главы Чечни или совершалось непосредственно для него. Вариант, что убийство было подстроено его врагами, кажется настолько же вероятным, — отмечала представитель издания, журналистка Надежда Прусенкова. — Кадыров не скрывал свою неприязнь к Политковской. Он никогда не оскорблял её как женщину, но вид её деятельности его раздражал. Она тоже не скрывала своего отношения. Но было ли этого достаточно для того, чтобы он решился на убийство, мы не знаем".

По словам Прусенковой, об убийстве Политковской изданию хотел что-то рассказать влиятельный чеченский деятель Сулим Ямадаев, однако не успел — его застрелили в Дубае в 2009 году. Его брат Руслан был убит годом ранее в центре Москвы.

Братья Ямадаевы, командиры батальона "Восток", упоминались защитой подсудимых среди возможных заказчиков убийства Политковской. Адвокаты предполагали, что журналлистка могла задеть в своих статьях бизнес-интересы влиятельного клана, и за это ей отомстили.

Бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин неоднократно заявлял, что к убийству Политковской может быть причастен покойный олигарх Борис Березовский. "Следователь беседовал со многими людьми из окружения олигарха Бориса Березовского, и большинство из них отмечали, что Борис Абрамович Березовский был крайне недоволен действиями Политковской. Он считал, что темой Чечни она стала заниматься с его благословения", - писал Маркин в своей книге "Самые громкие преступления XXI века в России". Эту версию семья журналистки считает абсурдной.

"У нас жёсткая позиция по этому делу — убийство Анны Политковской не может быть раскрыто до тех пор, пока не установлены заказчики. Кроме того, сейчас обвиняемые обжалуют приговор, и мы не можем сказать, что по делу об убийстве осужден кто-либо", — подчеркивала ранее адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая.

По словам Ставицкой, следствие по делу об убийстве журналистки сейчас "спит". Дело переходит от одного следователя к другому, и "единственное, что они делают, – это продлевают сроки следствия", сообщила "Интерфаксу" адвокат.