ЕСПЧ присудил компенсацию родным Анны Политковской

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил семье Анны Политковской 20 тысяч евро компенсации, признав, что российские власти нарушили в отношении журналистки право на жизнь. Текст решения был опубликован во вторник на официальном сайте суда.

Жалобу в ЕСПЧ направили мать, сестра и дети Политковской. Они также настаивают, что государство не обеспечило эффективного расследования убийства, поскольку его заказчик до сих пор не установлен.

Правозащитник и обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская получила известность как автор критических материалов о российской власти, о ситуации в Чечне – прежде всего о нарушениях прав человека в республике.​ 7 октября 2006 года журналистку застрелили в лифте ее дома в центре Москвы.

По делу об убийстве Политковской к пожизненному заключению были приговорены Сергей Хаджикурбанов и Лом-Али Гайтукаев, который умер в колонии в июне прошлого года по неизвестным причинам. К разным срокам лишения свободы приговорены еще трое: Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Родные и коллеги Политковской считают необходимым установить, кто именно заказал убийство, и предать его суду.