Шишки собирает, песенки поет. Эфир в 19:05

Владимир Путин отмечает свой день рождения на посту руководителя страны уже в 20-й раз. Чем отличаются эти праздники один от другого? Почему накануне он стал чаще уединяться в тайге с Сергеем Шойгу? Кто сейчас эти его "близкие и родные", с которыми, как сообщает сайт Кремля, он проводит свой личный праздник "на природе" сегодня? И чем живет его страна в этот день? В гостях - политолог Станислав Белковский, политик Николай Рыбаков, публицист Александр Рар. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Оторвался ли Владимир Путин от страны? С ответом на этот вопрос звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05