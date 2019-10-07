Министерство обороны отказалось платить за подлодку "Подмосковье"

Суд обязал Министерство обороны России вернуть Центру судоремонта "Звёздочка" многомиллиардный долг. Суд также оштрафовал ведомство за нарушение сроков контракта на 31 миллион рублей. Причиной судебного разбирательства стал носитель атомной станции АС-12, известной как "Лошарик". Минобороны отказалось завершить выплаты за его модернизацию.

Почти два года у "Лошарика" и других станций не было носителя, пока на воду не спустили лодку БС-64 "Подмосковье". На её модернизацию "Звёздочка" потратила 12 лет. Подлодка выполнила несколько выходов в море. Результаты испытаний показали, что её технические характеристики соответствуют параметрам, заложенным в проект.

Минобороны, с которым контракт на ремонт и переоборудование подлодки был заключен в 2004 году, отказалось полностью оплатить выполненные работы из-за отсутствия денег в бюджете. Судостроительное предприятие решило вернуть недостающие 6,7 миллиарда рублей через суд. В ходе разбирательства выяснилось, что Министерство обороны всё же имело возможность завершить выплаты "Звёздочке".

Военное ведомство настаивало на нарушении сроков поставки заказа. В контракте была обозначена дата – 25 ноября 2016 года, однако акт приема-передачи был подписан лишь в июне 2017 года. Как пояснили в Центре судоремонта, причиной задержки стала невозможность провести отдельные испытания подлодки: выход в море при волнении в 6–7 баллов и проверка торпедного оружия. Совместным решением центра судоремонта и министерства обороны испытания перенесли на 2017–2018 годы, причём устранение замечаний во многом зависело от федерального ведомства.

Атомные глубоководные станции по типу АС-12 не могут сами ходить в дальнее плавание. Их транспортируют к месту проведения исследований большой атомной подводной лодкой специального назначения. Станция в походе крепится к нижней части подлодки.