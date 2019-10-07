У посольства России в Киеве прошёл "суд над Путиным"

У посольства России в Киеве 7 октября – в день рождения президента России Владимира Путина – прошёл перформанс "Суд над Путиным". Один из активистов надел тюремную робу и маску Путина, а также повесил себе на шею табличку с надписью "военный преступник". Ещё один активист, одетый в судейскую мантию, зачитал изображавшему Путина список обвинений в военных преступлениях, совершённых "в Украине, Грузии, Чечне".​

Активисты, которые назвали свою акцию "импровизированным Гаагским трибуналом", принесли флаги Украины, крымских татар, Грузии, стран Балтии. К посольству пришли и бывшие украинские заключённые, недавно освобождённые из российских колоний в результате обмена, – Владимир Балух и Артур Панов.

Владимиру Путину в понедельник исполнилось 67 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что с утра Путин получает поздравления от зарубежных лидеров. Среди тех, кто позвонил президенту России, лидеры большинства стран постсоветского пространства (Украины среди них нет), а также Сербии и Израиля.

Накануне дня рождения президент Владимир Путин отдыхал в Сибири. На видео, опубликованном "РИА Новости", он ходит по горам и собирает грибы. Его сопровождает министр обороны Сергей Шойгу.