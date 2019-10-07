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Мосгорсуд подтвердил приговор Даниле Беглецу - 2 года колонии

Данила Беглец

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Мосгорсуд в понедельник рассмотрел апелляцию Данила Беглеца - одного из осуждённых по "московскому делу" - и оставил в силе вынесенный ему ранее приговор - два года колонии общего режима. Об этом сообщает "Медиазона".

Беглец был признан виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов во время акции протеста в Москве 27 июля.

При этом он не участвовал в акции, а лишь проходил мимо и, стремясь помочь одному из задерживаемых, потянул полицейского за руку. Следствие и суд квалифицировали это деяние как преступное. Беглец согласился на рассмотрение дела в особом порядке, он признал вину, заявив при этом, что не хотел причинить полицейскому боль.

Во время рассмотрения апелляции адвокаты Беглеца просили назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, указывая на его характеристики и наличие малолетних детей, а также на похожее по обстоятельствам дело Павла Устинова, которому Мосгорсуд заменил реальный срок на условный. Прокурор просил оставить приговор без изменений, утверждая, что все смягчающие обстоятельства уже учтены.

/**/ /**/ /**/ Актер Павел Деревянко
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По "московскому делу", как называют дела, возбуждённые после летних акций протеста в российской столице, к различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данила Беглец. Павел Устинов получил условный срок. Кроме того, Константин Котов получил 4 года лишения свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах, а Владислав Синица - 5 лет за твит, в котором усмотрели угрозы детям сотрудников Росгвардии. Ещё несколько человек находятся под следствием.

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