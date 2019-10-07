Мосгорсуд подтвердил приговор Даниле Беглецу - 2 года колонии

Мосгорсуд в понедельник рассмотрел апелляцию Данила Беглеца - одного из осуждённых по "московскому делу" - и оставил в силе вынесенный ему ранее приговор - два года колонии общего режима. Об этом сообщает "Медиазона".

Беглец был признан виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов во время акции протеста в Москве 27 июля.

При этом он не участвовал в акции, а лишь проходил мимо и, стремясь помочь одному из задерживаемых, потянул полицейского за руку. Следствие и суд квалифицировали это деяние как преступное. Беглец согласился на рассмотрение дела в особом порядке, он признал вину, заявив при этом, что не хотел причинить полицейскому боль.

Во время рассмотрения апелляции адвокаты Беглеца просили назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, указывая на его характеристики и наличие малолетних детей, а также на похожее по обстоятельствам дело Павла Устинова, которому Мосгорсуд заменил реальный срок на условный. Прокурор просил оставить приговор без изменений, утверждая, что все смягчающие обстоятельства уже учтены.

По "московскому делу", как называют дела, возбуждённые после летних акций протеста в российской столице, к различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данила Беглец. Павел Устинов получил условный срок. Кроме того, Константин Котов получил 4 года лишения свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах, а Владислав Синица - 5 лет за твит, в котором усмотрели угрозы детям сотрудников Росгвардии. Ещё несколько человек находятся под следствием.