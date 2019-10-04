"Стыдно и противно". Известные актеры поддержали политзаключенных

В России продолжается общественная кампания в поддержку арестованных и осужденных в рамках так называемого “московского дела”, появившегося после летних массовых протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. За освобождение арестованных выступили актеры, деятели культуры, учителя, священники и представители других профессиональных сообществ. Митинг за свободу политзаключенных, прошедший 30 сентября на проспекте Сахарова, собрал более 25 тысяч человек.

30 сентября, после массовых пикетов у администрации президента РФ, Мосгорсуд отменил реальный срок заключения в 3,5 года одному из фигурантов Павлу Устинову и приговорил его к одному году условно. Сам Устинов настаивает на своей невиновности и будет добиваться оправдательного приговора. Ранее было прекращено уголовное преследование Алексея Миняйло.

Тем не менее, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данила Беглец получили реальные сроки заключения. С "московским делом" также связывают приговоры Константину Котову – по статье о неоднократных нарушениях на митингах, и Владиславу Синице, в твите которого суд усмотрел угрозу расправы над детьми росгвардейцев. Кроме того, под следствием по "московскому делу" остаются шесть человек: Самариддин Раджабов, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов находятся в СИЗО, Егор Жуков и Сергей Фомин – под домашним арестом, а Айдар Губайдулин – под подпиской о невыезде. Свою вину обвиняемые не признают. Их защита добивается прекращения уголовного преследования.

В четверг в Москве на мосту возле метро "Комсомольская" появился баннер с надписью "Свободу Константину Котову и всем фигурантам "московского дела".

Фотография была опубликована в твиттере издания "МБХ медиа" и телеграм-канале "Константин Котов Info", посвящённом делу осуждённого по "дадинской" статье гражданского активиста. Константин Котов стал вторым осуждённым по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Его приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима за несколько одиночных пикетов в поддержку политзаключённых. Суд над активистом проходил одновременно с рассмотрением дел обвиняемых по "московскому делу".

Российские актёры, многие из которых выходили на пикеты за освобождение их коллеги Павла Устинова, записали видео в поддержку всех обвиняемых по так называемому "московскому делу". В ролике под названием "Прямая речь" снялись Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Александр Паль, Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Григорий Добрыгин, Александр Ильин-младший и стэндап-комик Данила Поперечный.

Снявшийся в ролике актер Павел Деревянко объяснил Радио Свобода, почему он, как и многие его коллеги, не смог остаться в стороне от "московского дела" :

Он был неправ, но не давать же за это несколько лет тюрьмы

– Я в этом видео зачитываю прямую речь Самариддина Раджабова. Мы запостили это видео и я начал читать комменты. Очень много людей пишут: как он мог, как он смел бросить бутылку в полицейского, это преступление, а если бы в вас бросили бутылку, и все такое прочее. Да, он действительно был не прав, но не настолько же – не давать же за это несколько лет тюрьмы. Это просто очевидная и неадекватная несоразмерность содеянного и наказания. Я против этого. Я за чистоту, за честность, просто за нормальное отношение к людям. А не так – если ты не из нашей партии, не из нашей ячейки, не с нашей стороны, то мы тебя накажем, чтобы другим было неповадно. Это же бред! Мы, вроде как, живем в современном обществе, и когда такое случается, это противно и неприятно.

–​ Представители актерского цеха продемонстрировали солидарность после ареста и вынесения приговора Павлу Устинову, выйдя на пикеты у администрации президента. Ожидали ли вы такого эффекта? И ожидали ли вы, что Павла Устинова поддержат так много ваших коллег?

Мне не нравится то, что происходит, но я ничего не делаю для того, чтобы это изменить



– Я про это совершенно не думал. Лично я просто исполнил свой гражданский и человеческий долг. Потому что когда мы были на вручении премии журнала GQ, некоторые из нас, в том числе и я, получили награды. И Юра Дудь был там. И когда Юра Дудь вышел на сцену за статуэткой, он сказал примерно такие слова: здесь столько классных, глубокоуважаемых людей, я уважаю их мнение и уважаю то, что они делают, но я вас прошу – только не молчите, вы же все понимаете, что происходит, не молчите. И мне, конечно, тогда стало совестно, что я ничего не делаю. Мне очень не нравится то, что происходит, но я ничего не делаю для того, чтобы это изменить. С одной стороны, я, конечно, побаиваюсь, с другой стороны, я понимаю, что это все практически бессмысленно, потому что сколько людей уже эта система укатала, и высунуться безнаказанно никакой возможности нет. Вот таким образом я просто успокоил свою совесть.

–​ Многие актеры стараются держаться вне политики, а чего они побаиваются?

– Знаете, после того, как я запостил свою фотографию с плакатом "Свободу всем!", кто-то прислал мне какую-то статью.

Есть что терять – семья, положение, зарплата, обычные человеческие блага. Но при этом хочется, чтобы была справедливость

Там говорится, что поступило предложение в Госдуму или еще куда-то, что всех артистов, которые поддерживают узников, пленников, тех, кто против "Единой России", просят не снимать в кино вообще. Особенно чтобы они не снимались в фильмах, где есть государственная поддержка. Потом мне сказали, что это фейк. Но, в общем, есть что терять – семья, положение, зарплата, обычные человеческие блага, это понятно. Но при этом хочется, чтобы была справедливость, чтобы была адекватность, чтобы были нормальные суды, нормальные судьи. Просто стыдно за них и противно! Я, с одной стороны, хочу, чтобы все было хорошо и адекватно, а с другой стороны, я очень не хочу никакой войны, никаких волнений. Я не хочу этого всего, я мирный человек, я хочу улыбаться, я хочу, чтобы люди улыбались и любили друг друга, – говорит актер Павел Деревянко.

Его коллега Григорий Добрыгин, также принявший участие в ролике в поддержку фигурантов “московского дела”, объясняет, почему лично он поддерживает политзаключенных:

Мы сделали то, что посчитали нужным - записали эти ролики, это и есть наша поддержка

"Все началось с истории Павла Устинова. Мы, его коллеги, с этим столкнулись, и дальше хотелось разобраться, в чем там вообще дело. Прочитали тексты с историями этих ребят, которые нам удалось раздобыть в открытых источниках. И мы сделали то, что посчитали нужным: записали эти ролики, это и есть наша поддержка, наша позиция по данному вопросу. У нас был пример – сообщество журналистов, поддержавших Ивана Голунова, поэтому мы вышли на пикеты в поддержку Павла, а потом записали этот ролик. Я не считаю это политической деятельностью, скорее, мы просто выполнили свой гражданский долг. Происходящий абсурд настолько бросается в глаза, что мимо него пройти сложно".

После акций в Москве столичные власти подали в суд на их организаторов за якобы вытоптанные их участниками газоны, а ресторан "Армения", подавший в суд на девятерых лидеров оппозиции, выиграл у них 241 тысячу 500 рублей. Ресторан призывает бойкотировать, в том числе, и актер Михаил Ширвиндт, который также поддерживает фигурантов московского дела и требует их освобождения.

Представители сразу нескольких профессиональных сообществ написали письма в поддержку фигурантов московского дела с требованием их освободить. Среди них российские учителя, петиция которых размещена на ресурсе Tilda. Ее подписали более 3 тысяч педагогов из 75 регионов. В их числе учитель московской гимназии №1543, историк Леонид Кацва. Он объясняет почему, обычно аполитичные педагоги не остались в стороне от происходящих в Москве событий:

Репрессии были и раньше, но в этот раз они были наиболее вопиющими и несправедливыми

– Мне кажется, что вообще все то, что сейчас происходит вокруг нас – это и жесткий разгон митингов, связанных с московскими выборами, и вот это "московское дело" – это достаточно откровенное наступление на права граждан, на выражение собственного мнения. То есть это возрождение цензуры и политических преследований. Мне кажется, что для страны это чрезвычайно вредно. Вот поэтому я и подписал это письмо. Думаю, что учителя, как воспитатели подрастающего поколения, заботятся о том, чтобы молодежи не пришлось жить в тех условиях, в которых пришлось жить нам в нашей юности и молодости, мы должны заботиться об этом, в первую очередь. Репрессии были и раньше, но в этот раз они были наиболее вопиющими и неправовыми, если так можно сказать. Поэтому это людей и задело, – считает историк Леонид Кацва.

Детский врач-педиатр Леонид Катасонов, среди прочих коллег подписавший письмо в поддержку политзаключенных, полагает, что российское общество понемногу меняется. Возможно, это связано с тем, что политикой начинает интересоваться все больше молодежи, возможно, с тем, что к протесту, в той или иной форме, присоединяются известные люди, в том числе, и актеры:

Эти прекрасные актеры используют свою популярность в благих целях

– Нынешние протесты очень сильно отличаются о того, что было в 2010-х годах. Тогда там были в основном люди зрелые и пожилые. Сейчас видно, что очень много молодежи, наверное, в том числе, благодаря подвижникам вроде Юрия Дудя, который старается им рассказать, что вообще происходит. И в том числе, вот эти прекрасные актеры, которые записывают видео, они тоже, в общем, свою популярность используют в таких благих целях. Будут ли какие-то изменения в ближайшем будущем – я не знаю, но я их жду.

Жду, потому что и глава государства наш совсем не молодеет. Если посмотреть на вопрос реалистично – скорее всего, ничего хорошего в ближайшее время не случится. Потому что даже если власть сменится, с большей вероятностью, ее получат люди, которые относятся к тому же классу, который и сейчас правит нашей страной. Эта номенклатура еще из советских времен. Пока эта ситуация не изменится, на людей с более низким достатком, на средний класс, все равно будут смотреть сверху вниз и их мнение особо не будут учитывать. Я не уверен, что я хотел бы резких перемен, потому что боюсь, что они будут довольно кровавые и не приведут ни к какому улучшению. Но то, что они грядут, несомненно, просто потому что Путин просто физически не сможет просидеть президентом еще там 20-30 лет, – полагает Федор Касатонов.