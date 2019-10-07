В Туве юнармейцы поздравили Путина, построившись в форме сердца

В Туве участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, построившись на набережной реки Енисей в Кызыле в форме сердца. Видео на своей странице в Facebook опубликовал глава республики Шолбан Кара-оол.

На записи видно, как свыше двух сотен кадетов выстраиваются в слова "Путин" и "Тыва", "соединенные вместе символом сердца", а после несколько раз выкрикивают: "С днем рождения!".

Накануне дня рождения президент Владимир Путин отдыхал в Сибири. На видео, опубликованном РИА Новости, он ходит по горам и собирает грибы. Его сопровождает министр обороны Сергей Шойгу.

Место отдыха Путина не указывается, на кадрах президент упоминает Енисей. Агентство со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщило, что Путин побывал в тайге накануне дня рождения, который проведет на природе, в кругу родных и близких. 7 октября главе государства исполняется 67 лет.