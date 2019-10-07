Из НИИ онкологии Блохина собираются уволиться медсёстры

Медсёстры НИИ детской онкологии при Национальном медицинском исследовательском центре имени Блохина собираются уволиться из-за низких зарплат. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на председателя "Альянса врачей" Анастасию Васильеву.

Медсестры пока не подали заявления об увольнении, но предупредили профсоюз о планах покинуть НИИ Блохина. "Мы сейчас пришли в онкоцентр, и к нам спустилась медицинская сестра. Они сказали, что все будут увольняться. К нам спустились три доктора, сказали, что получают до 15 тысяч. Говорят, что им это все надоело, они хотят возмутиться и поддержать детских онкологов", – заявила Васильева.

Ранее о своём увольнении заявили 26 врачей московского НИИ онкологии и гематологии имени Блохина. Они обвинили новое руководство института в том, что оно продвигает по службе "своих людей", чем ставит под угрозу жизни детей.

Как рассказали врачи, зарплаты сотрудников, лояльных новому руководству, в несколько раз превышают зарплаты тех, кто не согласен с проводимой им политикой. Таким образом, считают медики, из института выдавливают неугодных, среди которых – лучшие в стране специалисты.