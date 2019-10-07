Путин повысил зарплату себе, Медведеву и Шойгу

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы себе, премьер министру Дмитрию Медведеву и министру обороны Сергею Шойгу. С 1 октября денежное вознаграждение будет увеличено на 4,3 процента. Об этом сообщает "РИА Новости".

Этим же указом Путин повысил зарплаты на аналогичную величину для министра внутренних дел, главы МЧС, директора ФСБ, главы Нацгвардии, директора Службы внешней разведки, директора ФСО, директора Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совбеза, первого зампреда правительства, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, а также уполномоченного по правам человека.

В 2018 году Путин уже повышал зарплату себе и Медведеву на четыре процента.

7 октября Путин отмечает день рождения. Накануне президент отдыхал в Сибири в компании министра обороны Шойгу.