Глава МИД Украины: Россия пока не хочет "нормандской встречи"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко утверждает, что Россия сознательно оттягивает саммит в "нормандском формате", постоянно выдвигая новые условия для его проведения.

"На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече" - сказал Пристайко вечером в понедельник в эфире украинского телеканала ICTV.

По словам главы МИД Украины, Киев уже выполнил условие России для проведения встречи - согласился с так называемой "формулой Штайнмайера" о порядке вступления в силу особого статуса отдельных районов Донбасса. Также - несмотря на ежедневные нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины - официально там действует перемирие. Однако теперь Россия, по словам Пристайко, выдвигает третье условие - имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Верховная Рада, однако, намерена разработать новый закон об особом статусе Донбасса только после встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии - так называемой "нормандской четвёрки".

По словам Пристайко, предполагаемая дата встречи сдвигается на более поздние сроки, и уже неясно, состоится ли она в октябре.

Накануне не был начат отвод войск на двух участках линии соприкосновения в Донбассе - украинская сторона обвинила поддерживаемых Россией сепаратистов в обстрелах на этих участках. В России отвод войск раньше также называли условием проведения встречи лидеров "нормандской четвёрки".