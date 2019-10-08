С Шойгу в тайгу: соцсети об отдыхе Путина, грибах и шишках

Накануне своего очередного дня рождения Владимир Путин отправился в лес в компании Сергея Шойгу.

"Российская газета" публикует удивительно трогательный репортаж об отдыхе Путина:

На распространенных кадрах видно, как президент по время прогулки по сибирскому лесу подивился упавшему кедру, который продолжает плодоносить - на зеленой ветке росли шишки.

Затем Путин и Шойгу собирают грибы, причем на одном из тех, что нашел президент, сверху, на шляпке, прилипла шишка, что позабавило главу государства. Он отлепил ее от гриба, несколько раз подул и забрал на память. "Сувенир. Шишечка", - пояснил Путин.

Министр обороны также выкопал ягодный куст. "В Подмосковье посадишь", - улыбнулся президент. Шойгу заметил, что нужен такой же воздух и вода. И речь зашла о том, что такого воздуха, как в тайге, нет, но к этому надо стремиться. Ну и, конечно, в тайге бывать почаще.

Еще Путин и Шойгу проехали по тайге на внедорожнике. Президент также поднялся на гору и сказал, что оттуда красиво смотрится Енисей. "Мы высоко над облаками. Намного выше облаков", - заметил он. "Забрались за облака", - добавил Путин. И действительно, высота была приличная - почти две тысячи метров.

У комментаторов сети фотографии пикника вызывают скорее иронию.

Олег Пшеничный:

У Путина с интимного похода за шишками опубликовано столько фоток, что даже интересно, сколько туда завезли фотографов.

Юлиан Васин:

Программа «60 минут» наконец-то началась с российских новостей) Путин собирает грибы и шишки. Больше в России, видимо, ничего не случилось и все проблемы в стране решены. На эту «новость» Скабеева потратила 2 минуты, остальные 58 минут - Зеленский и Украина.





Михаил Крутихин:



Читаю: "Путин в тайге показал Шойгу шишечку". Гусары, молчать!

Кирилл Шулика:



Кстати, а вы после этого все равно полагаете, что Шойгу это не преемник?

Александр Воронков:

ФОТОСЕССИЯ В.В,ПУТИНА

1. Песков - Путин будет встречать день рождения с родными и близкими.

2.Встретил в тайге с Шойгу. Песков врал? Вряд ли. Тогда или Шойгу Путину родной или нам старую запись показывают.

3. Шел тяжело, опирался на палку. Все ли хорошо со здоровьем у национального лидера?

Андрей Десницкий:

Фото дня: президент празднует свой день рождения в кругу своего родного и близкого (1 шт.) министра обороны. В тайге.

Вот, собственно, и всё об этом.

Лев Щеглов:



В целом вызывает что-то типа сострадания…Встретить день рождения в лесу (?!) в компании подчинённого (?!) в поисках гриба, а то и шишки (?!)… Жуть какая-то !

Ирина Драгунская:



Сегодня празднует день рождения один пожилой человек. Этот день он провел в компании своего близкого друга, собирая грибы и шишки...



Если вы не заплакали, у вас нет сердца

Александр Тимофеевский:

Открываю РБК, там наверху две новости, одна над другой. Первая: Белых оценил время на выплату штрафа государству в тысячу лет. Вторая: Путин и Шойгу собирали грибы в тайге.

Еле слышный шелест шагов. Тихое солнце, ветер благословенный, нежное урчание.

Александр Морозов:



Путин с Шойгу сегодня так странно ходили по тайге: очень тяжело ноги передвигали. Было такое впечатление, что у них на ногах какие-то сапоги с титановой трехсантиметровой подошвой. Пишут, что просто они "устали". Но - извините - это же не настоящая ходьба, а постановочная съемка (как с амфорами). Понятно, что "клещи", "противопехотные мины", да можно просто на осколок бутылки напороться - но почему такие уж неподъемные ботинки?! (*странные вещи показывают из кремля). Зачем показывать, как два парня 60+ еле волочат ноги?!

Кирилл Рыбаченко:

При всей моей нелюбви к СССР, такого маразма даже там не было. Просто представил себе выпуск программы 'Время' : Брежнев и Устинов в тайге вместе собирают грибочки и шишки.

Максим Дбар:



Однажды пенсионер с клюкой пошел в лес, там он встретил шамана-красноармейца с галюциногенными грибами. А потом дело дошло и до шишечек.



Ну нельзя же такие фотографии самим публиковать. Это же полная дискредитация власти! Что дети подумают?

Николай Травкин:



Из писем на телевидение.

"Дорогой "Вечерний М"!

Смотрела вчера весь день по телевизору передачу, как 2 пожилых мужчины собирают в сибирской тайге грибы, шишки и охотятся на щук. Меня особенно заинтересовал тот, который постарше. Уже 20 лет он периодически демонстрирует свой обнажённый торс, но его рельефная грудь как бы неподвластна возрасту и остаётся по прежнему привлекательной. Скажите, пожалуйста, какую диету нужно соблюдать или каким снарядам отдавать предпочтение в фитнесе, чтобы к 67 годам сохранить грудь в таком состоянии?

С уважением, Ваша постоянная зрительница и певица Анна С."​

Стоит, впрочем, отметить, что выезд на природу был 6 октября (хотя и в этом многие сомневаются, указывая, что в кадре чуть ли не лето). Сам день рождения Путин, по официальной версии, встретил уже с семьёй. А в качестве подарка – повысил зарплату себе и высшим чиновникам страны.

Екатерина Барабаш:



Сегодня, поговорив с грибом, Путин повысил себе зарплату. Судя по всему, он вообще там живёт, в этом царстве весёлых грибов. Иногда к нему прилетает Шойгу, чтобы разбудить, покатать на вертолёте над царством, рассказать про хунту в Киеве и показать "Легенду # 1117". Старичок-лесовичок заливисто смеётся, шутит с грибами, знакомит их с Шойгу и прежде чем заснуть, обнимает друга и, поиграв его наградами, бормочет: "Серёга, красава, преемником тебя сделаю". Грибы превращаются до утра обратно в офицеров ФСБ, а Шойгу - в гриб.