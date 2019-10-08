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Сайт агентства "Фергана" исключён из реестра запрещённых в России

Роскомнадзор

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Роскомнадзор разблокировал доступ к сайту информационного агентства "Фергана", который был недоступен в России с 1 октября. Как удалось выяснить изданию при поддержке юристов и движения Роскомсвобода, причиной блокировки стала статья о самоубийстве пенсионера в Киргизии. Об этом во вторник заявил генеральный директор "Ферганы" Даниил Кислов.

Главный редактор издания Мария Дубнова уточнила, что редакция удалила текст и уведомила об этом Роскомнадзор. При этом журналистка напомнила, что ведомство прямо не указало, какая именно публикация вызвала у него претензии, а сразу постановило заблокировать сайт.

"Фергана" зарегистрированное в России издание, рассказывающее о новостях в странах Центральной Азии. В разное время агентство блокировалось во всех странах региона, события в которых оно освещает, отмечает редакция.

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