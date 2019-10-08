Главой ФСИН стал экс-начальник управления ФСБ Александр Калашников

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Калашников занимал пост начальника Управления ФСБ по Красноярскому краю.

Калашникову – 55 лет, он выпускник Новосибирского военного командного училища. В 1988 году будущий глава ФСИН окончил высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР, а в 1995 году – академию ФСБ России.

С 2011 по 2017 год он был главой спецслужб по республике Коми.

В 2012 году Калашников запомнился тем, что причислил правозащитный центр "Мемориал" и движение за права избирателей "Голос" к экстремистским организациям, которые, по его мнению, хотят сорвать в России президентские выборы. Он заявил, что деятельность организаций направлена на изменение политического строя в стране. Также Калашников поддерживал разгон протестных акций.

Предыдущий глава ФСИН Геннадий Корниенко был уволен в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе – 65 лет. По новому закону его могли оставить на службе до 70 лет, однако этого сделано не было. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Корниенко 30 сентября.

Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году, до этого он был заместителем директора Федеральной службы охраны. За время его руководства тюремное ведомство много раз оказывалось в центре скандалов, связанных с пытками в колониях и следственных изоляторах.