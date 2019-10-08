Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Главой ФСИН стал экс-начальник управления ФСБ Александр Калашников

Тренировка ГУ ФСИН России по предотвращению массового неповиновения заключённых

Смотреть комментарии

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Калашников занимал пост начальника Управления ФСБ по Красноярскому краю.

Калашникову – 55 лет, он выпускник Новосибирского военного командного училища. В 1988 году будущий глава ФСИН окончил высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР, а в 1995 году – академию ФСБ России.

С 2011 по 2017 год он был главой спецслужб по республике Коми.

В 2012 году Калашников запомнился тем, что причислил правозащитный центр "Мемориал" и движение за права избирателей "Голос" к экстремистским организациям, которые, по его мнению, хотят сорвать в России президентские выборы. Он заявил, что деятельность организаций направлена на изменение политического строя в стране. Также Калашников поддерживал разгон протестных акций.

/**/ /**/ /**/ Производственные цеха в исправительной колонии №8 Новосибирской области
Смотри также

Россия вышла в лидеры по количеству заключённых и тюремному бюджету

Предыдущий глава ФСИН Геннадий Корниенко был уволен в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе – 65 лет. По новому закону его могли оставить на службе до 70 лет, однако этого сделано не было. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Корниенко 30 сентября.

Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году, до этого он был заместителем директора Федеральной службы охраны. За время его руководства тюремное ведомство много раз оказывалось в центре скандалов, связанных с пытками в колониях и следственных изоляторах.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG