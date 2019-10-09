КНР – NBA 1:0. За что Китай обиделся на американский баскетбол

Китайское государственное телевидение объявило во вторник, что не будет транслировать серию "выставочных" (товарищеских) матчей команд американской Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), запланированных на эту неделю. Пекин всеми возможными способами показывает свое недовольство NBA. Причина – политическая: на днях Дэрил Мори, генеральный менеджер "Хьюстон рокетс", одной из команд ассоциации, выразил в твиттере поддержку участникам массовых акций протеста в Гонконге.

"Боритесь за свободу. Поддержите Гонконг", – таково было содержание твита, размещенного Мори. "Мы считаем, что любые комментарии, угрожающие национальному суверенитету и общественной стабильности, выходят за рамки свободы слова", – откликнулось китайское телевидение CCTV, сопроводив это заявление информацией об отмене трансляции товарищеских матчей NBA. Кроме того, ряд других китайских телеканалов и компания Tencent Holdings, обладающая эксклюзивными правами на интернет-стриминг спортивных трансляций в Китае, объявили, что не покажут своим зрителям никаких игр с участием "Рокетс".

Боритесь за свободу. Поддержите Гонконг



Столкнувшись с гневом Пекина, Дэрил Мори дал задний ход: он удалил свой твит и принес извинения всем, кого могла обидеть его запись."Моя реакция основывалась лишь на одной интерпретации сложного события, – оправдывался тренер в специальном заявлении. – Я надеюсь, что те, кто чувствует себя задетыми, поймут, что я не намеревался оскорбить их… Я всегда высоко ценил поддержку наших китайских болельщиков и спонсоров. Мои твиты выражают только мое мнение и не представляют собой позицию "Рокетс" или NBA".

Национальная баскетбольная ассоциация поспешила заверить Китай и весь мир, что это действительно так, и посыпала голову пеплом:

"Мы понимаем, что комментарии Дэрила Мори глубоко оскорбили многих наших друзей и болельщиков в Китае… Мы испытываем огромное уважение к истории и культуре Китая и надеемся, что спорт в целом и NBA в частности будут объединяющей силой", – говорится в заявлении, опубликованном шефом службы NBA по связям с общественностью Майком Бассом.

Владелец "Хьюстон рокетс" Тилман Фертитта тоже заявил, что Мори "не говорил от лица команды":

"Хьюстон рокетс" – одна из самых популярных в Китае команд NBA. С 2002 по 2011 годы за нее играл легендарный китайский баскетболист Яо Мин. У "Рокетс" в КНР многомиллионный фан-клуб. Его численность теперь, видимо, сократится. Один из китайских болельщиков разместил в твиттере видео, на котором он соскребает с заднего стекла своей машины логотип "Рокетс", послав еще недавно любимую им команду "к черту":

Есть, впрочем, и другие китайские реакции, хотя их гораздо меньше:

"Я китаец, и я поддерживаю Дэрила Мори".

8 октября события приняли новый оборот: извинения, принесенные Национальной баскетбольной ассоциацией оскорбленным китайцам, оказались не такими уж однозначными. Во всяком случае, исполнительный директор (commissioner) NBA Адам Сильвер в интервью японскому агентству Kyodo News заявил, что члены ассоциации, будь то игроки или тренеры, вправе высказывать свои взгляды, в том числе и по политическим вопросам, и NBA не собирается запрещать им делать это. "Есть ценности, которыми руководствуется наша организация с момента ее основания, и свобода самовыражения – в их числе… Мы поддерживаем Дэрила Мори в том, что касается его права выражать свое мнение", – сказал Сильвер.

Мы поддерживаем Дэрила Мори в том, что касается его права выражать свое мнение



Шеф ассоциации, впрочем, отметил, что этот подход распространяется и на оппонентов Мори. Он имел в виду прежде всего Джозефа Цая, владельца другого клуба NBA – "Бруклин нетс" – и одного из основателей Alibaba Group – китайского гиганта розничной интернет-торговли. Цай отреагировал на твит Дэрила Мори обширным критическим заявлением.

Ознакомившись с позицией Адама Сильвера, китайское телевидение CCTV заявило о возможности пересмотра отношений с NBA в целом. Цена вопроса весьма высока: количество китайских телезрителей, регулярно смотрящих матчи этой лиги, оценивается в 800 миллионов.

Кроме того, огромные доходы Национальной баскетбольной ассоциации приносит продажа спортивной одежды, сувениров и других предметов с символикой NBA и входящих в нее клубов. Некоторые китайские компании, например, Li-Ning, один из крупнейших торговцев спортивными товарами в КНР, уже заявили о прекращении сотрудничества с "Хьюстон рокетс".

Любопытно, что несколько фирм, никак не связанных с баскетбольным скандалом, решили перестраховаться, чтобы не вызывать гнев влиятельной державы, обладающей одним из крупнейших потребительских рынков в мире. Так, американская фирма Tiffany & Co, торгующая ювелирными изделиями, удалила размещенную в ее твиттере рекламу, на которой изображена девушка-модель, закрывающая рукой правый глаз. Этот жест мог быть истолкован как выражение солидарности с демонстрантами в Гонконге: некоторые из них стали закрывать правый глаз повязками после того, как 11 августа одна из протестующих получила такое ранение.

Это далеко не первый случай весьма осторожного поведения бизнеса, когда речь заходит о политических вопросах, способных вызвать острую реакцию Пекина. Радио Свобода недавно рассказывало о том, как действует китайская цензура в отношении американских фильмов – и как киноиндустрия США понемногу подстраивается под требования властей страны, приносящей Голливуду внушительные доходы от кинопроката.

В мире компьютерных игр особая "чувствительность" компании Blizzard – производителя столь популярных игр, как World of Warcraft, Hearthstone и StarCraft, – к возможной реакции Китая на политические высказывания вызвала недавно массовый протест игроков. Поводом к нему стало решение Blizzard дисквалифицировать одного из ведущих игроков за высказывание в поддержку протестующих в Гонконге во время прямой трансляции турнира по Hearthstone. После этого появились многочисленные призывы к бойкоту игр компании.

В США баскетбольный скандал вызвал критическую реакцию ряда политиков, обвинивших NBA в "угодничании" перед Пекином. Сенатор-республиканец Марко Рубио назвал первоначальную реакцию NBA "отвратительной" и заявил, что ассоциация "готова пожертвовать" Дэрилом Мори, чтобы угодить китайскому коммунистическому правительству:

Одна из кандидатов в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года, сенатор Элизабет Уоррен считает, что Китай "использует силу своего рынка для того, чтобы заткнуть рот тем, кто его критикует":

Нынешняя ситуация – не первый случай, когда Национальная баскетбольная ассоциация оказывается причастной к политическим спорам. В 2017 году, после того как команда "Голден Стэйт уорриорс" выиграла чемпионат NBA, ее игроки были приглашены президентом Дональдом Трампом в Белый дом. Некоторые баскетболисты, не согласные с политикой Трампа, заявили, что не поедут. Обиженный президент отозвал приглашение.

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) существует с 1946 года, входит в четверку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с аналогичными ассоциациями в хоккее, бейсболе и американском футболе. Считается сильнейшей баскетбольной лигой мира. В NBA входят 30 команд.