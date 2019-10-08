Госдепартамент запретил послу США в ЕС давать показания в Конгрессе

Госдепартамент США запретил главе дипломатической миссии Соединённых Штатов в Европейском Союзе Гордону Сондланду выступать во вторник на слушаниях в рамках расследования об импичменте в Палате представителей Конгресса.

В заявлении адвоката Сондланда подчёркивается, что посол ранее добровольно согласился ответить на вопросы членов трёх комитетов Палаты представителей. Однако, как действующий сотрудник Госдепартамента, он обязан следовать инструкциям ведомства. При этом Сонданд уже прилетел из Брюсселя в Вашингтон, чтобы выступить в Конгрессе. В заявлении адвоката говорится, что посол будет готов ответить на вопросы членов Конгресса в любой момент после того, как Госдепартамент снимет возражения против этого. О причинах возражений в заявлении не сказано.

Имя посла Сондланда прозвучало на прошлой неделе, когда показания в Конгрессе давал бывший представитель США по Украине Курт Волкер. Из его слов и предоставленных фрагментов переписки, в частности, следует, что Сондланд был одним из тех сотрудников администрации Трампа, кто активно убеждал власти Украины расследовать предполагаемое украинское вмешательство в выборы в США в 2016 году, а также деятельность сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Демократы в Конгрессе называют эти действия давлением на власти Украины с целью причинить ущерб демократам и Байдену. Расследование в Конгрессе призвано установить, заслуживают ли действия президента Дональда Трампа его импичмента - отстранения от должности.

Ранее также сообщалось, что 11 октября в Конгрессе должна дать показания бывший посол США на Украине Мари Йованович.