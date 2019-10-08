Россия отвергла идею участия США в "нормандском формате"

Россия отвергла идею участия США в переговорах о разрешении конфликта между правительством Украины и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не поддерживают предложение США о присоединении к "нормандскому формату" переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе. Участниками этого формата являются Россия, Украина, Германия и Франция.



Песков, однако, заявил, что США могли бы использовать своё влияние на Украину. Таким образом, пресс-секретарь президента Владимира Путина отреагировал на высказывания президента Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что найти решение украинского конфликта будет невозможно без участия США.



По словам пресс-секретаря Путина, США могли бы убедить Украину в необходимости соблюдения Киевом обязательств по Минским соглашениям. Эти соглашения были подписаны в 2015 году, однако их полная реализация пока не достигнута.