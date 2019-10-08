Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной, урегулирование которого является ключевым вопросом безопасности в Европе. При этом, по мнению белорусского президента, Запад оставил Украину "один на один" решать конфликт в Донбассе. Лукашенко призвал всех включиться в этот процесс и помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "справиться с этой проблемой". Президент Белоруссии вновь заявил, что окончания войны в Донбассе нельзя будет добиться без участия США в переговорах.
"Война не только на Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", – сказал Лукашенко. По его словам, "если "нормандская четверка" чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать". Несмотря на то что трехсторонняя контактная группа согласовала "формулу Штайнмайера" – о порядке вступления в силу особого статуса отдельных районов Донбасса, "лёд не тронулся", подчеркнул Лукашенко.
Однако решение конфликта в Донбассе зависит прежде всего от того, сядут ли главные игроки – Россия и Украина – за стол переговоров и начнут ли принимать решения, уверен президент Белоруссии.
Выступая на форуме в Минске, Лукашенко также подчеркнул, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. После недавнего выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности процесс разрушения контроля над вооружениями вышел на финишную прямую, считает он. "Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", – сказал Лукашенко. В этой связи президент Белоруссии заявил, что Минск готов взять на себя разработку текста декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
- На прошлой неделе представители Украины на переговорах в Минске согласились с текстом "формулы Штайнмайера". Это вызвало негативную реакцию ряда украинских оппозиционных сил и гражданских активистов. Они обвинили власти страны в подготовке к "капитуляции" перед Россией.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко утверждает, что Россия сознательно оттягивает саммит в "нормандском формате", постоянно выдвигая новые условия для его проведения.
- Первыми о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в начале этого года объявили Соединённые Штаты. В Вашингтоне заявили, что Москва нарушает условия договора и продолжает разрабатывать запрещённые вооружения. Россия отвергла обвинения, но также объявила о выходе из договора.
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