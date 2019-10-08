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В Москве запретили выставку "Осень пахана"

В Москве запретили выставку "Осень пахана"
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В Москве 7 октября, в день рождения Владимира Путина, власти сорвали открытие выставки современных художников "Осень пахана". Она должна была открыться в галерее "ДорДор" на Ходынской улице, но начиная с середины дня в галерею стали приходить полицейские, сотрудники Центра "Э", представители районной управы, Роспотребнадзора и пожарной охраны, а также активисты прокремлевского движения "НОД". В итоге посетителей на выставку так и не пустили, дверь в галерею заварили, и теперь организаторы думают над тем, как вызволить из плена работы и организовать мероприятие на новой площадке. Главной темой выставки должно было стать полицейское насилие во время недавних протестных акций в Москве.

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