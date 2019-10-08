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Басманный суд продлил арест Калви до середины января 2020

Майкл Калви

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Басманный суд Москвы продлил домашний арест Майклу Калви, основателю инвестиционного фонда Baring Vostok. Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следствия и постановила продлить меру пресечения до 13 января 2020 года. Защита ходатайствовала об изменении домашнего ареста на залог в 5 миллионов рублей.

Следствие сочло, что вне домашнего ареста Калви и партнёр компании Филипп Дельпалью, которому также продлён арест, смогут скрыться или помешать расследованию. Адвокаты арестованных назвали аргументы следствия необоснованными.

Дело Baring Vostok было возбуждено в середине февраля 2019 года. Кроме Калви и Дельпаля, по делу проходит бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, который признал вину и дал изобличающие показания на других подследственных. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российской экономики. Калви своей вины не признаёт и заявляет, что причина его уголовного преследования в конфликте конфликте между руководителями банка.

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