Сенатский доклад подтвердил факты российского вмешательства в выборы в США

В США сенатский комитет по разведке опубликовал доклад об использовании Россией социальных сетей для воздействия на общественное мнение американцев. Авторы доклада считают, что так называемая "фабрика троллей", которую поддерживал Кремль, работала на популярность Трампа в бытность его кандидатом в президенты и, одновременно, подрывала репутацию Хиллари Клинтон, основного соперника от демократов. Таким образом, сенатский доклад лишь усиливает выводы спецслужб США, опубликованные ранее.



Комитет по разведке Сената США отмечает в своём докладе, выпущенном 8 октября, что работа российского "Агентства интернет-исследований" была частью широкой и продолжающейся до сих пор информационной войны. Её инициаторы стремились посеять в американсой политической и общественной среде разногласия и раздоры.



То, что выводы двухпартийного доклада совпадают с выводами других учреждений и экспертых групп, имеет особое значение на фоне утверждений Трампа и его сторонников, что Россия содействовала его победе на выборах.



Агентством интернет-исследований со штаб-квартирой в Петербург, известном как "фабрика троллей", владеет бизнесмен Евгений Пригожин, близкий к Кремлю человек. Это агентство неоднократно упоминалось специальным прокурором Робертом Мюллером в его заключительном докладе о расследовании российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года. Доклад Мюллера был выпущен ранее в этом году.



США ввели санкции против нескольких юридических и физических лиц, связанных с "фабрикой троллей", включая Пригожина - за их действия, направленные против США.