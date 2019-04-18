В США публикуют доклад Мюллера о вмешательстве в президентские выборы

Министерство юстиции США в четверг публикует сокращённую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Победивший на выборах Дональд Трамп называл расследование "охотой на ведьм", его политические соперники — шансом на начало процедуры импичмента президента.

400-страничный доклад был передан генеральному прокурору Уильяму Барру, который в письме Конгрессу заявил, что расследование не обнаружило фактов сговора Трампа с Россией. Демократическая партия дала понять, что не нуждается интерпретациях генпрокурора и потребовала обнародования доклада полностью. Доклад будет обнародован с сокращениями, призванными защитить источники расследования.

Радио Cвобода планировать транслировать пресс-конференцию Барра, предшестовующую публикации доклада, в прямом эфире.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер начал расследование российского вмешательства в выборы в начале августа 2017 года. Его комиссия искала ответы на несколько вопросов: было ли вмешательство России в выборы в 2016 году, просили ли Дональд Трамп или другие участники его кампании о поддержке Москвы для победы на выборах и пытался ли Трамп после избрания или члены его команды воспрепятствовать расследованию о вмешательстве.

​В ходе расследования были выдвинуты обвинения против 34 человек. Среди них — шестеро помощников и советников Трампа. 25 человек — россияне, их обвинили во взломе аккаунтов электронной почты членов демократический партии или проведении кампании по распространению дезинформации в социальных сетях.

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа или людей из его избирательного штаба с Россией. Прокурор не стал признавать президента невиновным в воспрепятствовании правосудию, оставив решение этого вопроса на усмотрение Уильяма Барр. Тот заявил, что не нашёл в его действиях состава преступления. Это решение было поставлено под сомнение демократами в Конгрессе, заметивших, что Барр был выдвинут на должность именно Трампом.

​Конгресс США единогласно потребовал предоставить им полный отчёт комиссии Мюллета. Но опубликована будет отредактированная версия. По заявлению Барра, в почти 400-страничном документе будут вымараны эпизоды, которые коснутся обоснованности и целесообразность предъявления обвинений, конфиденциальная и секретная информация. Ранее генеральный прокурор заявил, что будет существовать версия доклада с меньшим числом редактирований, которую предъявят ограниченному числу конгрессменов. Демократы в конгрессе уже обязали Барра показать им полную версию доклада. Это может стать причиной судебного спора между ними и администрацией президента.

Демократы обвинили Барра в выгораживании президента. Перед публикацией доклада генеральный прокурор проведёт пресс-конференцию, на которой представит свою интерпретацию документа. Демократы считают это попыткой повлиять на интерпретацию текста обществом. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Барр "поступился своим авторитетом и независимостью минюста ради своих целенаправленных усилий по защите" Трампа. "Процесс отравлен еще до того публикации доклада", – заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.