38% россиян сочли несправедливыми приговоры по "московскому делу"

Более трети россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры участникам летних протестов за честные выборы в Москве. 24 процента опрошенных заявили об обратном. Таковы результаты опроса "Левада-центра", которые публикует газета "Ведомости".
6 процентов респондентов назвали акции протеста в Москве и так называемое "московское дело" самыми запомнившимися событиями в сентябре. Лидером списка стали выборы в рамках единого дня голосования8 сентября – их упомянул каждый шестой (16 процентов). Половина опрошенных посчитали прошедшие выборы честными и довольныих результатами, отмечают социологи.35 процентов сочли их нечестными. О недовольстве результатами заявили почти 30 процентов россиян.
- "Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных. К различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данила Беглец. Павел Устинов получил условный срок. Кроме того, Константин Котов получил 4 года лишения свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах, а Владислав Синица – 5 лет за твит, в котором усмотрели угрозы детям сотрудников Росгвардии. Ещё несколько человек находятся под следствием.
- В поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили сотни деятелей культуры и общественных деятелей, учителей, студентов, врачей, журналистов, священников Русской православной церкви. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.
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