38% россиян сочли несправедливыми приговоры по "московскому делу"

Более трети россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры участникам летних протестов за честные выборы в Москве. 24 процента опрошенных заявили об обратном. Таковы результаты опроса "Левада-центра", которые публикует газета "Ведомости".

6 процентов респондентов назвали акции протеста в Москве и так называемое "московское дело" самыми запомнившимися событиями в сентябре. Лидером списка стали выборы в рамках единого дня голосования8 сентября – их упомянул каждый шестой (16 процентов). Половина опрошенных посчитали прошедшие выборы честными и довольныих результатами, отмечают социологи.35 процентов сочли их нечестными. О недовольстве результатами заявили почти 30 процентов россиян.