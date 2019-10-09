Нидерланды расследуют роль Украины в катастрофе рейса MH-17

Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в авиакатастрофе "Боинга" "Малазийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году. Депутаты хотят расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство во время боевых действий. Инициативу поддержали единогласно.

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов отметил, что Киев готов предоставить всю необходимую информацию. Глава МИД Нидерландов Стефан Блок заявил, что расследование будет непростым, так как необходимо сотрудничество с Москвой, поскольку речь идет и о российском воздушном пространстве.

Рейс МН17 "Малазийских авиалиний" следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение 17 июня 2014 года. Погибли все 298 человек на борту, преимущественно граждане Нидерландов. В июне 2019 года рокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на стороне сепаратистов на востоке Украины. Под подозрение попали бывший командующий силами донецких сепаратистов Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), его заместитель Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), заместитель Дубинского Олег Пулатов ("Гюрза") и Леонид Харченко ("Крот").​ Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук" с территории России, из которого, предположительно, был сбит самолёт "Малайзийских авиалиний".

Один из подозреваемых по делу о катастрофе Владимир Цемах был отпущен украинским судом и был доставлен в Россию в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой. Позднее его дочь заявила, что бывший сепаратист вернулся домой в Донецкую область.

Летом Европейский совет призвал российские власти взять на себя свою долю ответственности за гибель пассажиров самолёта. Российские власти причастность к трагедии отрицают. Москва утверждает, что "Боинг" был сбит ракетой, поставленной на Украину ещё в советские времена.