Всемирный банк снова снизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк в четвертый раз с начала года понизил прогноз по росту российского ВВП. По итогам 2019 года он составит 1 процент, говорится в последнем докладе организации. В январе ожидания роста российской экономики находились на уровне полутора процентов, в апреле снизились до 1,4 процента, а в июне - до 1,2 процента.

В докладе это объясняется продлением экономических санкций, низкими инвестициями и слабым ростом розничной торговли из-за повышения НДС в январе с 18 до 20 процентов. Кроме того, в первой половине года Россия снизила промышленную активность из-за соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Как отметили аналитики Всемитрного банка, российская экономика также пострадала в связи со скандалом с загрязнениями нефти, поступающей в Европу, в частности, по нефтепроводу "Дружба". В августе "Роснефть" сообщала о падении чистой прибыли на 15 процентов в связи с приостановкой экспорта нефти.

В начале сентября оценку роста экономики снизил Центробанк России. По его прогнозам , он будет на уровне от 0,8 до 1,3 процентов. Минэкономразвития ожидает показатель на уровне 1,3 процента.

В ноябре прошлого года глава Счетной палаты России, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что российская экономика находится в "серьезной застойной яме" впервые с послевоенных лет. По его словам, в истории России, начиная со Второй мировой войны, не было такого длительного периода, как сейчас, с настолько низкими темпами роста экономики. Даже рост цены на нефть уже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста, заметил глава Счётной палаты.

Согласно докладу Минэкономразвития России, представленному в феврале, российские экспортеры потеряли из-за санкций больше 6 миллиардов долларов.