Геннадий Гудков и "Эхо Москвы" проиграли суд компании "Ростеха"

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск главы компании "РТ-Инвест" Андрея Шипелова к политику Геннадию Гудкову и радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщает "МБХ медиа".

Суд обязал "Эхо Москвы" опровергнуть три из семи отрывков программы с участием Геннадия Гудкова, в которой он говорил об экологических проблемах в Подмосковье из-за деятельности компании "РТ-Инвест", которая строит свалки и мусоросжигательные заводы.

Кроме того, по решению суда Гудков должен выплатить 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации Шипелову,а также вместе с радиостанцией — ещё 403 тысячи рублей судебных издержек.

По мнению Шипелова, Геннадий Гудков в программе "Эха Москвы" "2019", вышедшей в эфир 22 марта, распространял недостоверные сведения, которые нанесли ущерб чести, достоинству и деловой репутации главы "РТ-Инвест"и причинили ему моральный вред.

Компания "РТ-Инвест" входит в госкорпорацию "Ростех". По данным РБК, она связана с бизнесменом Игорем Ротенбергом. В ближайшее время она собирается построить четыре новых мусоросжигательных завода в Подмосковье и ещё один – в Казани.

Геннадий Гудков и его сын Дмитрий неоднократно публично заявляли, что мусоросжигательные заводы, которые собирается строить "РТ-Инвест", представляют опасность для местных жителей.

В прошлом году в Подмосковье начались массовые протесты против "мусорной реформы". Их участники подвергаются преследованию со стороны властей.