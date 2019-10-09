В Магадане возбуждено уголовное дело по статье "Побои" после нападения неизвестных на главного редактора независимого информагентства "Весьма" Андрея Гришина. Об этом сообщает ТАСС.

3 октября Гришин сообщил, что его избили в подъезде собственного дома. Как он рассказал сайту Сибирь.Реалии, его обманом заставили выйти в подъезд. Там на него напал неизвестный.

По словам редактора издания, избивавшему человеку было около 25-30 лет. Позже в подъезде появился еще один злоумышленник. Серьезных травм Гришин не получил. После избиения ему сказали: "Ты понял, чтобы ничего такого больше не писал?!"

В разговоре журналист отметил, что не может связать нападение с каким-то конкретным материалом. Издание "Весьма" регулярно публикует критические материалы и расследования, связанные с деятельностью местной власти.