"Репортёры без границ" требуют от Ирана освободить Юлию Юзик

Международная организация "Репортёры без границ" требует незамедлительно освободить задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик. В пресс-релизе подчёркивается, что к ней до сих пор не допустили адвоката и российских дипломатических представителей.
Представитель иранских властей 7 октября заявлял, что причиной задержания Юзик стали проблемы с визой, а не обвинения в шпионаже в пользу Израиля, о которых журналистка сообщила по телефону родственникам. "Репортёры без границ" считают, что визовые вопросы не могут быть достаточным основанием для ограничения свободы журналистки.
О том, что Юлию Юзик не подозревают в шпионаже, также рассказывал сайту Кавказ.Реалии адвокат журналистки Хасан Агахани. К подзащитной юриста не допустили, но ему удалось побеседовать со следователем. Тот в понедельник заявил, что рассчитывать на визит защитнику стоит через неделю, так как допрос Юзик ещё не окончен.
Знакомый с Юзик житель Тегерана анонимно сообщил "Кавказ.Реалии", что два года назад при вылете из Ирана представители спецслужб предупреждали журналистку, чтобы она больше не прилетала. Её якобы больше не хотят видеть в стране.
- Юлию Юзик задержали в начале октября в Тегеране. Журналистка приехала в Иран по приглашению. Уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. В министерстве иностранных дел Ирана 4 октября уточнили, что Юзик задержали для "дачи ряда объяснений", и обещали в скором времени её освободить.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить от Тегерана разъяснения о задержании российской журналистки.
- Юзик – автор книг "Невесты Аллаха" о женщинах-террористках и "Бесланский дневник" – о трагедии в Беслане. О книге "Невесты Аллаха" она рассказывала в эфире Радио Свобода.
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