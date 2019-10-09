"Репортёры без границ" требуют от Ирана освободить Юлию Юзик

Международная организация "Репортёры без границ" требует незамедлительно освободить задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик. В пресс-релизе подчёркивается, что к ней до сих пор не допустили адвоката и российских дипломатических представителей.

Представитель иранских властей 7 октября заявлял, что причиной задержания Юзик стали проблемы с визой, а не обвинения в шпионаже в пользу Израиля, о которых журналистка сообщила по телефону родственникам. "Репортёры без границ" считают, что визовые вопросы не могут быть достаточным основанием для ограничения свободы журналистки.

О том, что Юлию Юзик не подозревают в шпионаже, также рассказывал сайту Кавказ.Реалии адвокат журналистки Хасан Агахани. К подзащитной юриста не допустили, но ему удалось побеседовать со следователем. Тот в понедельник заявил, что рассчитывать на визит защитнику стоит через неделю, так как допрос Юзик ещё не окончен.

Знакомый с Юзик житель Тегерана анонимно сообщил "Кавказ.Реалии", что два года назад при вылете из Ирана представители спецслужб предупреждали журналистку, чтобы она больше не прилетала. Её якобы больше не хотят видеть в стране.