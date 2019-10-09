Главы МВД в регионах возьмут под контроль дела о неуважении к власти

Министерство внутренних дел России потребовало от глав региональных управлений ведомства взять под личный контроль все дела об оскорблении власти. Информацию о каждом таком деле следует направлять в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД России. Об этом говорится в методичке министерства, которое есть в распоряжении международной правозащитной группы "Агора".

Если возбудить дело о неуважении к власти не получается, МВД России рекомендует искать признаки оскорблений, возбуждения вражды, злоупотребления свободой массовой информации - то есть никто не должен уйти без статьи, отмечают правозащитники.

По данным "Агоры", за полгода со дня вступления в силу закона о неуважении к власти возбуждено 45 дел. Около 60 процентов из них связано с высказываниями в адрес президента Владимира Путина. Остальные дела связаны с оскорблениями в адрес сотрудников полиции и спецслужб, чиновников, судей, партии "Единая Россия". Всего за время действия закона выписано 28 штрафов на сумму 845 тысяч рублей.

Правозащитники обращают внимание на невысокую квалификацию рядовых исполнителей закона – участковых и сотрудников отделов полиции по противодействию экстремизму. Как правило, они самостоятельно изучают записи в соцсетях для проверки соответствия закону о неуважении к власти.