Полгода назад, 1 апреля в России вступил в силу закон "О неуважении к власти". Применять его на практике власти фактически начали за сутки до этого: еще 31 марта Роскомнадзор и ФСБ стали обзванивать ярославские СМИ, требуя от них удалить фотографии граффити "Путин – *****", нанесенного неизвестным на здание областного МВД. С тех пор в России было заведено 45 дел по новой статье административного кодекса, а обвиняемым в ее нарушении было выписано штрафов почти на 900 тысяч рублей.

Кого больше всего "не уважают" Россияне? В каком регионе России по новой статье было заведено больше всего административных дел? И главное, помог ли новый закон снизить поток негативных комментариев в адрес представителей власти? Итоги полугодового применения нормы, успевшей породить несколько ставших мемами эвфемизмов (например, невинное слово "сказочный" из-за этого закона фактически стало в общеупотребительной речи ругательством) в понедельник подводит в своем докладе правозащитная ассоциация "Агора", юристы которой помогают многим обвиненным по соответствующим частям статьи 20.1 административного кодекса. Автор доклада, адвокат Станислав Селезнев, рассказал Радио Свобода, что в последнее время за "неуважение к власти" стали наказывать реже – и объяснил почему.

– Когда закон об оскорблении власти вступил в силу, я старался не пропускать ни одного такого дела, разговаривал со всеми, кто стал жертвой этого закона. Но в какой-то момент этих дел стало так много, что уследить за каждым из них стало невозможно. Можно ли сказать, что применение этого закона набрало полный ход и число наказанных за условного "сказочного Путина" и тому подобные вещи растет? Или это нелинейный процесс – то больше дел, то меньше? Сколько их всего на данный момент?

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– На данный момент нам было известно о 45 делах. Динамика на сегодняшний день следующая: количество этих дел после середины лета, начиная с июля, начало неуклонно снижаться. Связано это, я уверен, с очень широким общественным резонансом по этим делам. Резонанс, в свою очередь, связан с тем, что закон влияет абсолютно на всех, кто тем или иным образом высказывается в интернете на любую тему, кроме своих внутрисемейных вопросов. Нам даже известно дело за высказывание в группе в мессенджере Viber. Применение этого закона не ограничено исключительно комментариями в публичных группах "ВКонтакте", но на сегодняшний день мы видим, что применение этой статьи в значительной степени замедлилось.

– "Неуважение к власти" выискивают именно в интернете, или есть дела, которые были заведены после каких-то граффити, надписей, что называется в офлайне?

– В диспозиции этой статьи содержится упоминание "сети интернет и других электронных связей". Так что, в принципе, именно по этой статье, по частям 3-й, 4-й и 5-й статьи 20.1 административного кодекса, дела могут быть возбуждены только в связи с публикациями фотографий тех же самых граффити, картинок или чего бы то ни было еще в интернете. Публикация в офлайне, то есть размещение надписи на листовке, на заборе или еще где-то может повлечь возникновение преследования по другим статьям, начиная от наказания за простое хулиганство по части 1 той же самой статьи и заканчивая самой суровой статьей – возбуждаются дела о вандализме за граффити по 214-й статье УК, возбуждаются дела по 280-й статье УК ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". – Прим. РС), если речь идет о каких-то высказываниях, направленных на возбуждение ненависти и вражды.

– Кого больше всего не уважают россияне?

– Как показывает практика, 56% дел заведено из-за высказываний о президенте, из 23 известных штрафов, которые вступили в законную силу, 78 процентов, то есть 18 высказываний, были также о президенте РФ Владимире Путине.

– На втором месте в табличке в вашем докладе среди объектов, в адрес которых высказывается неуважение, "общество". Что суды трактуют как неуважение к обществу? И почему общество там появилось, ведь закон "о неуважении к власти"?

– В эту графу были нами внесены два дела в Брянске, где суды указали, что танец рядом с памятником на Кургане Бессмертия представляет собой проявление неуважения к обществу. В первом случае дело было заведено в отношении девушки, которая танцевала, во втором – в отношении парня, который прыгал через скакалку в ее поддержку. В отношении него также было начато преследование, но до суда дело так и не дошло, было прекращено.

Также к этой категории отнесены постановления, в которых суды не стали конкретизировать – за что конкретно они наказали граждан. В этих делах в принципе нет ни текста высказываний, ни конкретизации, что именно было оскорблено. В постановлениях указано "проявил неуважение к обществу своим высказыванием". Какой-то правовой оценки высказывания, какой лингвистической оценки высказывания не имеется.

– То есть сама статья подразумевает возможность наказания за неуважение к обществу, а не к каким-то конкретным представителям власти или к власти как таковой?

– Диспозиция статьи максимально размыта, и это показывает практика её применения. Граждане могут быть наказаны за высказывания практически о чем угодно!

Граждане могут быть наказаны за высказывания практически о чем угодно

– Где по статистике больше всего не уважают власть и ее представителей? Есть ли корреляция этой статистики с протестными акциями в российских регионах, с чем-то еще?

– На сегодняшний день самый не уважающий власть регион – это, конечно, Архангельская область, где нам известно семь дел, возбужденных за неуважение к власти. Здесь есть совершенно прямая связь, по нашему мнению, со следующими событиями. Во-первых, это, конечно же, экологические протестные акции рядом со станцией Шиес в связи со строительством мусорного полигона. Скоро, наверное, будет год, как там не утихают страсти, не утихают столкновения между противниками строительства полигона и теми, кто его непосредственно строит, при поддержке частных охранных предприятий, при поддержке сотрудников силовых структур и при непосредственной поддержке главы региона, который своим очень некорректным высказыванием, конечно же, сорвал клапан у котла народного негодования, после чего высказывания пошли одно за другим. Ну и, конечно же, ситуация, связанная с прошлогодним октябрьским событием – взрывом около здания ФСБ также в Архангельской области, заставляет всех сотрудников силовых структур быть на особом уровне готовности.

– Сколько дел о неуважении к власти закончились оправдательными постановлениями или были успешно обжалованы? Что помогло тем, кто в итоге не был наказан?

– Наши суды – и это очень важно понимать – отказываются от того, чтобы оценить контекст высказывания. Другими словами, в постановлении описание деяния звучит таким образом, будто бы человек ни с того ни с сего, проснувшись с утра, решил открыть свою социальную сеть и написать что-то нехорошее нехорошими словами о каком-то представителе власти. Но в действительности это не так! В действительности речь идет о том, что необходимо учитывать контекст высказывания, а контекст всех этих высказываний в большинстве случаев политический. И в том случае, когда нам удается добиться полноценного рассмотрения этого дела с таким обязательным условием, как лингвистический анализ высказывания (и лингвистический анализ не только самого высказывания, но и той коммуникативной ситуации, которая привела к этому высказыванию), то в этом случае удается подтвердить, что высказывание и не было направлено на оскорбление, а представляло собой, пусть жесткую, но критику.

– Какие дела по этой статье запомнились вам больше всего своей абсурдностью и какими-то еще особенностями?

– Конечно, лидируют два дела в Брянске, связанные с танцем и прыжками со скакалкой по совершенно неконкретным обвинениям. Очень запомнились те 15 дел, в рамках которых суды уклонились от какого-либо исследования лингвистического высказывания, это практически треть. И запомнились, конечно, дела, возбужденные в Котласе Архангельской области в связи с заявлениями от одного и того же человека. Во "ВКонтакте" есть группа "Поморье – не помойка". В этой группе состоят как люди, поддерживающие экологических активистов, так и люди, которые занимают проправительственную позицию. Мало того, что они ее занимают, они еще и активно отслеживают негативные комментарии и направляют заявления с требованием о возбуждении дел.

У нас в докладе указано, что, на самом деле, каждое четвертое дело о неуважении к власти заведено на основании чьего бы то ни было заявления, то есть доноса от бдительного гражданина. Еще обратило на себя внимание одно дело в Самаре: здесь было заведено административное дело по заявлению вице-губернатора в отношении гражданина, который разместил "ВКонтакте" изображение президента Владимира Путина, сопровождающееся изображением формы СС. Интересный момент в том, что вице-губернатор, он же бывший руководитель Управления ФСБ по Самарской области, требовал привлечь этого самого гражданина к ответственности за неуважение к власти этим изображением. Но неуважения к власти полиция не усмотрела и возбудила дело по статье за публикацию запрещенной нацистской символики. В настоящий момент, насколько я знаю, это постановление обжалуется в Самарском областном суде.

Каждое четвертое дело заведено на основании доноса

Как я уже говорил, совершенно неконкретная, совершенно размытая формулировка этой статьи позволяет ее использовать, в том числе, и для сведения каких-то личных счетов. Нет необходимости много думать: берется любое мало-мальски критическое высказывание, где упоминается кто-нибудь из представителей власти (или высказывание, или картинка, или видео), и используется заинтересованными гражданами для привлечения к ответственности своих противников. Четыре дела из нашего списка именно таким образом выглядят.

– Сторонники введения статьи за неуважение к власти любили и любят приводить в качестве аргумента зарубежный опыт, мол, наказание за оскорбление чиновников и первых лиц государства есть и там. Так ли это на самом деле?

– Смотря какой опыт нас интересует. Интересует ли нас опыт передовых демократических стран, либо нас интересует опыт каких-то авторитарных государств? В Европе уже сложилась практика привлечения к ответственности за высказывания в сторону представителей власти. Оценка однозначная – представители власти, руководители государства, президенты, монархи, высшие государственные чиновники в любом случае должны быть крайне терпимы к критике их политической деятельности, в какой бы, может быть, даже оскорбительной форме она не была выражена. Это совершенно нормально для государства, в котором не одна-единственная правящая партия, в которой возможны политические высказывания на любую тему. Критика высших государственных органов и лиц в этих странах возможна зачастую в намного более серьезной и жесткой форме, чем критика гражданами друг друга, и это нормально. Это практика, которая устоялась в европейских странах. Конечно, сторонники этого закона ссылаются на то, что есть наказания гораздо более жесткие. К примеру, в той же самой Германии существует уголовное наказание за оскорбление президента республики, но применяется оно только при наличии, во-первых, заявления президента, а во-вторых, по факту оно в принципе не применяется. В Испании, в Турции есть наказание за высказывание против высшего политического руководства страны, но когда такие наказания применяются властями, граждане впоследствии обращаются с жалобами в Европейский суд по правам человека и ЕСПЧ в большинстве таких случаев признает нарушение права граждан на свободу высказывания. Фактически эти статьи, которые уже 10-50 лет существуют в правопорядке европейских стран, либо не применяются, либо отменяются в последнее время.

– А что с россиянами? Россияне пытаются оспорить наказание по этой статье в ЕСПЧ?

– В нашей практике 9 вступивших в законную силу постановлений за "неуважение к власти", которые нам не удалось отменить в первой либо во второй инстанции. По всем 9 этим постановлениям направлены уже жалобы в ЕСПЧ в Страсбург.

– Если подводить некий итог, работает ли российский закон о неуважении к власти? Стало ли этого неуважения в интернете меньше? К каким результатам привело использование этого закона?

– Использование закона привело к тому, что к любым случаям "неуважения" либо к случаям каких-то отрицательных жестких высказываний в адрес президента стало привлекаться значительно больше внимания. Сработал так называемый "Эффект Стрейзанд". Во-вторых, как я уже говорил, количество возбуждаемых дел в значительной степени снизилось, поскольку на самом высоком уровне, как мы считаем, отслеживается применение этого закона, отслеживается каждый случай высказывания, отслеживается возбуждение каждого дела и его итог. С учетом такой серьезной общественной реакции, с учетом того, что более, чем в половине случаев применение закона явно является абсурдным, мы видим заметное снижение числа случаев применения этого закона. Мы очень ожидаем исполнения поручения самого президента, которое он дал на прямой линии 20 июня этого года – отследить практику применения этого закона, и если будет установлено, что привлекать внимание к отрицательным высказываниям в адрес президента с каждым таким громким делом, на самом деле, не стоит, потому что это влечет совершенно противоположный эффект, то статья фактически перестанет применяться, – считает Станислав Селезнев.