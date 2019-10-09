Вас били? Оплатите! Соцсети об исках за разгон митингов

18 миллионов рублей - такую сумму МВД рассчитывает получить с Алексея Навального и его соратников за разгон несогласованных митингов 27 июля и 3 августа. Ведомство подало два иска к оппозиционному политику за то, что для "обеспечения общественного порядка", то есть задержания и избиения мирных граждан, пришлось привлекать дополнительную рабочую силу в выходные дни. Саркастические комментарии не заставили себя ждать.

Александр Рыклин

О! Московские менты хотят отсудить у оппозиционеров 18 миллионов рублей за оказанные минувшим летом услуги!

А я все гадал - чего они тянут? Теперь понятно - подсчитывали человеко-часы... Петров, ты сколько раз <долбанул> граждан дубинкой по голове?! Чтобы к вечеру был полный отчет!

Игорь Андреев

...этот режим войдёт в историю, как один из самых мерзопакостных...не знаю прецедентов, чтобы требовали денег за антиконституционные подавления справедливого недовольства...

Лев Рубинштейн

Насильник требует от объекта насилия денежную компенсацию за свою работу. И не просто компенсацию, а компенсацию в двойном размере, так как насилие было осуществлено в выходной день.

Александр Тихомиров

Цинизм путинских коммерсантов в погонах зашкаливает... Избили невиновных на мирной акции в Москве и теперь требуют за это 18 миллионов. Разве российская полиция - коммерческая структура? Так они пытаются отбить политическую активность у граждан.

Юрий Альберт

МВД потребовало от демонстрантов деньги за то, что пришлось их разгонять.

Зато теперь стало понятно, что наши властители не воруют, а просто берут с нас деньги за то, что им приходится нами править.

Александр Фельдман

Даёшь монетизацию, Карл!

Александр Саврасов

При таких расценках, если не получил дубинкой по голове - считай, попусту ходил.

Алена Солнцева

Ага, это же корпорация по оказанию услуг населению. Вот мой зять ищет теперь из тощего семейного бюджета 20 тысяч на оплату штрафа. Пока не найдет прибавок к зарплате, никаких митингов. Митинги себе могут позволить только обеспеченные люди, это как к протезисту ходить -- по обычной медстраховке только удаляют!

Михаил Павловец

Это он еще за упущенную выгоду не взыскал: ведь он мог не нищую жертву дербанить - а в это время у бизнесмена бизнес отжимать, а это совсем другие деньги

Сергей Смирнов

По данным МВД, упущенная прибыль от взяток, которые недополучили полицейские в этот день, составила примерно 18 млн рублей.

Напоминают комментаторы и о том, что обеспечение общественного порядка входит в обязанности полиции, чья работа оплачивается из государственного бюджета.

Мария Макарова

Это уже оплачено нашими налогами. Именно для этого граждане платят налоги, чтобы оплачивать работу полиции не только тогда, когда им нечего делать, но и для обеспечения порядка на мероприятиях. Иначе, по такому принципу, пожарные будут с вас требовать плату за тушение пожара, мчс за спасение вас во время наводнения т.п.

Юлия Брис

Вошли во вкус. Понравилось. Главное, это может стать бесконечным процессом. Где иски от ЖКХ за уборку улиц после митинга, от водителей автозаков за сверхурочные, от местных жителей за увеличение CO2 в атмосфере в этом районе? От метро, такси, кафе и ресторанов было. Можно ещё от велосипедистов, от дворников, от родителей маленьких детей, от журналистов, которым пришлось освещать митинг? Можно ещё лично от Собянина, за то, что пришлось врать в камеру о массовых беспорядках.

Короче, главное создан прецедент. Дальше как по накатанной пойдет.

Андрей Головчанов

Не, по их логике не так: пока грабители не оплатят счёт, за ними не приедут.

Другие граждане предлагают перестать платить за содержание полиции, а если и платить - то за что-нибудь более осмысленное.

Павел Шайкин

Навязанная услуга в оплате не нуждается.

Дмитрий Леонтьев

Если они на хозрасчете, может, скинуться и перекупить?

Александр Стрыгин

Смех смехом, но получается, что силовики коммерческая структура. И мы можем попробовать их нанять для ареста всех этих путиных-сечиных.

Игорь Безпрозванный

Я так понимаю, что раз они перешли на самообеспечение, то налоги теперь платить необязательно.

ЗЫ. но вообще, удивительно, люди, поставленные следить за соблюдением законов, сами эти законы даже не читают.

Например, статья 12 п.1 закона О полиции прямо гласит, что обеспечение безопасности на общественных мероприятиях - прямая обязанность полиции.

Инна Овчинникова

Ст. 18 п. 3 Закона о митингах 54-ФЗ: "Поддержание общественного порядка, регулирование дорожного движения, санитарное и медицинское обслуживание в целях обеспечения проведения публичного мероприятия осуществляются на безвозмездной основе."

Илья Вайцман

"Дорогие россияне"™, а не подскажете ли вы, где можно ознакомиться с официальным прейскурантом на услуги полиции? А то, понимаете ли, вдруг они мне не по карману окажутся... Нет, кое-что я могу и сам посчитать: задержание с доставлением в ОВД и составлением протокола ~7200р при оптовой партии от 1000 штук, избиение дубинкой оплачивается отдельно. Но где же я такую партию наберу, если у меня один пьяный сосед буянит?

Что? "Они деньги за работу из бюджета получают", да? Ну да - получают. Только непонятно за что. Потому что, судя по всему, теперь они хотят получать деньги два раза - один раз из бюджета и второй раз - с задержанных, за то что "сотрудников" оторвали от корыта с подушкой и заставили исполнять свои служебные обязанности(!). Они так из-за этого страдали!!! "Понесли ущерб" от этого.

Еще раз: по мнению МВД, бюджет не оплачивает работу полиции, а когда они работают - это "ущерб". Что бюджет при этом оплачивает и куда они девают эти огромные деньги - совершенно непонятно. Расхищают, получается?

И не говорите мне, что я ерунду говорю: иск от ГУ МВД по г.Москве на 18 миллионов рублей к оппозиции за "работу органов на акциях" является доказательством моих слов.

P.S. Но, согласитесь: богатая же идея. Избили тебя дубинкой - оплати "услуги", плюс за сломанную об тебя палку отдельно. Если же полицай вывихнет ручку от усердия - оплата вдвойне, плюс три года концлагеря. Роскошный бизнес.

Многие указывают на то, что подобные методы борьбы с оппозицией уже применяет соседняя Беларусь.

Кирилл Шулика

С 18 миллионами рублей за «обеспечение общественного порядка» во время акций протеста 27 июля и 3 августа с Навального, Милова, Яшина, Соболь и других на счета полиции это все-таки сильная история.

Нам приводят в пример действия полиции в США и прочих Германии и Франции. Типа у нас полиция не хуже, а то и лучше, не такая жестокая. Но это все в телевизоре и у блогеров. В реальности же она, как в Белоруссии. Именно там Лукашенко уже давно собирает деньги за митинги с оппозиции.

То есть когда вам будут говорить про США и Германию, сразу можете собеседнику рассказать, что Россия равняется не на них, а на Белоруссию. Собственно, дожили... Последний диктатор Европы таким образом оказался предпоследним.

Сергей Медведев

Ну в точности, как в Беларуси! -- там репрессированные сами оплачивают услуги силовиков: задержание, содержание под стражей, суд. Надо уточнить, но кажется, даже расстрел оплачивают из средств приговоренного. Россия шаг в шаг идет по стопам младшего брата.

Дмитрий Гудков

Зря мы не следим за братской Белоруссией. Там с минувшего января оппозиция уже оплачивает «услуги полиции» на митингах: http://www.government.by/upload/docs/fileea03a7731511aedb.PDF

То есть нынешний иск московских полицаев не просто так, он вдохновлен Александром Григорьевичем.

Даже цифры сопоставимы. С оппозиции (в частности, Александра Соловьева) полицаи требуют 18 миллионов рублей. А по белорусским законам акция от тысячи человек в центре города – это уже больше миллиона рублей (российских). Сверху нужно доложить расходы на зарплату, пенсии силовикам, лекарства и моющие средства (для них или дорог – неизвестно), расходы прочих организаций.

В общем, все, чего чиновничья душа пожелает, а извилина от фуражки наморщит.

Так что братский славянский опыт мы переняли успешно.

Еще там, за Смоленском, есть, кто не помнит, смертная казнь, колхозы и ежегодные попытки дотянуть среднюю зарплату по стране до 500 у.е. Пока, впрочем, тщетные.

Нам есть, куда двигаться.

P.S. А на самом деле, что нас, что соседей очень жаль: жизнь под диктатором губит любую страну примерно одинаково.

Всплывают и куда более зловещие параллели.

Кирилл Левинсон

Я думаю, если не Меркель, то кто-то должен будет им напомнить о том, что счет за пребывание в тюрьме (а потом в некоторых случаях и за кремацию) выставляли своим репрессированным идейным противникам нацисты.

Андрей Десницкий

Они, конечно, не смотрели фильм Хуциева по рассказу Бакланова "Был месяц май". Там был такой эпизод: семье повешенного присылают потом счет за веревку и прочие расходы. Ассоциации, знаете ли...

Ощущение свинцовой давящей мерзости складывается именно из таких мелочей.

Я уж не говорю, что в бюджете и так расходы на МВД чуть ли не на порядок превосходят расходы на образование и здравоохранение...

Леонид Ситников

Счет об оплате за расстрел присланный семье расстрелянного - опубликован в сборнике "СС в действии". Это фотокопия. Сборник доступен в российских библиотеках. Великие образцы для подражания великим предшественникам!

Виктор Буравлев

Младшая из двух его [Ремарка] сестер Эльфрида, по мужу Шольц, оставшаяся в Германии, была арестована в 1943 году за антивоенные и антигитлеровские высказывания. На суде ее признали виновной и 30 декабря 1943 года гильотинировали. Ее старшей сестре Эрне Ремарк был выслан счет на оплату содержания Эльфриды в тюрьме, судопроизводство и саму казнь, на сумму 495 марок и 80 пфеннигов, которую требовалось перевести на соответствующий счет в течение недели. (Википедия)

Алла Ольшанская

Евреи оплачивали проезд до лагеря в нацистской Германии

Михаил Соколов

Нацисты присылали семьям убитых в концлагерях и казненных счет за кремацию.

Некоторые комментаторы видят в происходящем явный признак того, что в стране установилась полноценная диктатура.

Никита Алексеев

Я думаю, хорошо, что они себя так ведут. Это значит, совсем сгнили, и вопросов больше быть не может.

Геннадий Гудков

ПУТЬ ДРАКОНА. ИЛИ ПРИПЛЫЛИ!

Решив собирать деньги за «услуги полиции» по «охране» митингов и других мероприятий ОППОЗИЦИИ, режим оставляет только одну возможность «диалога» с обществом - метод собственного СВЕРЖЕНИЯ. Запомните этот момент - с него начинается обратный отсчет времени до начала революционных потрясений. Митинги, демонстрации не только запрещены, но и внесены в «ПРАЙС-ЛИСТ».

Хотите «мирно, без оружия», как гласит КОНСТИТУЦИЯ, выйти на улицу и «выразить свое отношение к действию или бездействию власти»? Платите миллионы ПОЛИЦИИ, РОСГВАРДИИ и прочим дармоедам и нахлебникам, которых народ и так содержит на свои кровные, то есть на налоги! Извините, вчера мне рассказали, что теперь эти услуги будут называться «ПЛАТНОЕ О***ЛИВАНИЕ [одаривание побоями - ред.]» граждан России. Ну, просто настолько точное и необыкновенно сочное народное выражение, что я не мог не озвучить. Как я понимаю, к «поклонным акциям», массовому стоянию школьников на коленях и парадам коммунальной техники это не относится. Любовь к вождю и его восхваление будет по-прежнему оплачиваться гражданами России за свой счет, то есть из бюджета. Вот, собственно говоря, итог развития «авторитаризма» в России: в нашей стране авторитарное государство всегда становится диктатурой, и это правило никто не отменял.

Не верили, что Путин станет диктатором, а репрессии станут массовыми? Не верили, что суд превратится в «а-ля сталинские тройки», а следствие и тюрьмы обретут черты ГЕСТАПО (ГУЛАГа или НКВД) - вот пожалуйста, получите и распишитесь. В Германии фашизм сформировался тоже не за один день, и мало кто тогда из немцев (евреев и других национальностей) верил, что такое возможно. Кстати, как славно Россия вчера отметила день рождение ДИКТАТОРА. Аресты, задержания, приводы в полицию, новые приговоры... А теперь еще и ограбление через «платные услуги» и «компенсации ущерба». Даже частный ресторан «Армения» подсуетился: дескать, мирная акция граждан якобы сорвала им всю выручку за неделю! И поверьте, это Путин еще пока во вкус не вошел. Но аппетит всегда приходит во время еды: сперва он съел наши права и свободы, теперь примется за людей. Так что добро пожаловать в страну надвигающейся диктатуры! Приплыли, дорогие соотечественники!

Тем временем в стане лоялистов, конечно, МВД всецело поддерживают.

Тина Канделаки

Я часто критикую Министерство внутренних дел, но в подаче иска к Алексею Навальному и другим оппозиционерам — о возмещении расходов полиции на обеспечение безопасности во время несогласованных акций — не вижу ничего странного.



Тысячи сотрудников вынуждены вместо выходных выходить на усиление, и их работа, разумеется, должна быть оплачена. Почему бюджет, который формируется в том числе из моих налогов, должен расходоваться на людей, живущих хайпом и хаосом?



Более того, я считаю, что справедливо было бы направить донаты, которые Алексей регулярно просит у сочувствующих ему людей, на выплату пособий тем семьям, которые утратили кормильцев на весь период их нахождения в местах лишения свободы. Используешь людей как инструмент достижения своих целей — будь добр оплатить их издержки.



И надеюсь, что МВД тоже проявит сознательность и возместит ущерб здоровью Дарьи Сосновской и других людей, пострадавших при задержаниях. Так будет справедливо.

Иск может иметь и дополнительное объяснение: властям хочется сэкономить на оплате сверхурочной работы полиции и Росгвардии. Еще в августе СМИ сообщали, что разгон митинга в выходной день 27 июля полиции не компенсировали.

Александр Фельдман

Собственно, понятно, почему МВД так возбудилось: полиция и нацгвардия получили, извиняюсь, penis canina на постном масле вместо сверхурочных и премиальных. И в следующий раз они могут зверствовать не так сильно, как потребуют в домике на Тверской или в уютненькой АПэшечке...

В конце концов, можно и не разгонять митинги - всем так будет удобнее. Что, если и полиция рано или поздно придет к такому же выводу?

Однако трудно предположить, что такие расходы не были заложены в бюджет - скорее речь идет о продолжающейся кампании, цель которой - свести на нет деятельность оппозиционных политиков. Суд уже обязал организаторов летних акций протеста компенсировать миллионные убытки дорожникам (ГБУ "Автомобильные дороги"), "Мосгортрансу" и ресторану "Армения" на Тверской улице; кроме того, служба проката автомобилей "Флай Авто" требует, чтобы ФБК компенсировал ей убытки в размере 1 миллиарда рублей.

Владимир Милов

Ну то есть можно констатировать, что идея задушить нас исками от "коммерческих" структур провалилась (суды уменьшили число требований более чем втрое уже в первой инстанции), теперь подключили бюджетные ведомства. Но! Они же по смете живут, должны любые "убытки" Минфину предъявить. Такого наверняка не было ничего (а также в их сметное финансирование заложены расходы на всякие сверхурочные вещи). Так что очередная попытка мошенничества в отношении оппозиции.

Сомнения окончательно развеивает тот факт, что ФБК был сегодня включен в список "иностранных агентов".

Майкл Наки

Включение ФБК в список иностранных агентов на первый взгляд выглядит странно. Ну то есть это как пощечина человеку, в которого вы до этого выстрелили из базуки.



Ведь, я напомню, ФБК преследуют по абсурдному делу, у него заморожены и заблокированы счёта, в том числе и у рядовых сотрудников. Также уже миллионы рублей с них требуют по судебным решениям, а будет ещё больше (около 20 МВД и 5 Росгвардия).



Видимо, смысл в том, что все применённые ранее меры либо не работают, либо действуют слабо. В ФБК как-то перестроились, завели новые счета, наладили приём донатов и прочее. И, как я понимаю, логика в том, что против него пытаются просто применять вообще всё, что есть в арсенале вертикали власти. От магазина Армения до включения в список иностранных агентов. Понятно, что ФБК это все будет игнорировать, но поле формально-процессуальных репрессиий по отношению к нему расширяется. При этом, если совершать шаги типа посадок ключевых сотрудников ФБК, то это может вызвать волну негатива, который выплеснется на улицы. А против включения в список иноагентов или блокировки счетов люди, конечно, никак протестовать не будут. Как раз потому, что это не ассоциируется с каким-то масштабным преследованием.



То есть такая хитрая тактика постоянного давления мелкими, напрягающими действиями, которые при этом недостаточно суровы в глазах общественности и не могут вызвать масштабную гражданскую реакцию.