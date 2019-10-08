Полиция Москвы хочет отсудить у оппозиции почти 18 миллионов рублей

Главное управление МВД по Москве хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров почти 18 миллионов рублей за то, что пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка на несогласованных митингах за честные выборы 27 июля и 3 августа. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда.

Сумма требований по иску к Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и Олегу Степанову из-за акции 27 июля составляет почти восемь с половиной миллионов рублей. По второму иску, поданному к Любови Соболь и Георгию Албурову из-за акции 3 августа, - более девяти миллионов рублей.

Оппозиционеры называют иски политическим преследованием.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов считает, что власти пытаются финансово задушить оппозицию.В этой связи он напомнил и об уголовном деле против ФБК об отмывании средств, в рамках которого у сторонников Алексея Навального проходят обыски и блокируются счета.