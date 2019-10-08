Полиция Москвы хочет отсудить у оппозиции почти 18 миллионов рублей

Главное управление МВД по Москве хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров почти 18 миллионов рублей за то, что пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка на несогласованных митингах за честные выборы 27 июля и 3 августа. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда.
Сумма требований по иску к Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и Олегу Степанову из-за акции 27 июля составляет почти восемь с половиной миллионов рублей. По второму иску, поданному к Любови Соболь и Георгию Албурову из-за акции 3 августа, - более девяти миллионов рублей.
Оппозиционеры называют иски политическим преследованием.
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов считает, что власти пытаются финансово задушить оппозицию.В этой связи он напомнил и об уголовном деле против ФБК об отмывании средств, в рамках которого у сторонников Алексея Навального проходят обыски и блокируются счета.
- Ранее суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ "Автомобильные дороги" и 241 тысячу рублей по требованию компании "Анкор", которая владеет рестораном "Армения". на Тверской улице. Кроме того, суд удовлетворил иск компании "Мосгортранс", которая требовала от оппозиционеров более миллиона рублей компенсации за простой общественного транспорта.
- Самый крупный иск к оппозиции из-за летних протестов подала служба проката автомобилей "Флай Авто". Она требует от учреждённого Навальным Фонда борьбы с коррупцией миллиард рублей компенсации убытков.
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