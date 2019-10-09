Более 12 миллионов россиян живут без водопровода

Более миллионов жителей России не имеют доступа к центральному водоснабжению. Свыше 11 миллионов человек в 83 российских регионах не обеспечены качественной питьевой водой. Об этом сообщила в среду на заседании Совета Федерации заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

По её словам, чистая вода – это основа долголетия и здоровой жизни. Именно эти цели зафиксированы в майском указе президента России от 2018 года. Вопрос обеспечения населения питьевой водой не стоит оставлять без контроля, сказала Изотова.

По проекту "Чистая вода", к 2024 году свыше 90 процентов населения должны получить качественную воду. Его стоимость составляет 245 миллиардов рублей, 147 миллиардов – средства федерального бюджета.

В феврале Россия заняла 95-е место в мировом рейтинге уровня здоровья населения. Место каждой страны определяется с учётом почти двадцати показателей, в том числе доступом к чистой воде.

Согласно исследованию Росстата об условиях жизни в России, более 22 процентов россиян не имеют доступа к централизованной канализации. Почти 17 процентов жителей страны пользуются системой труб в выгребные ямы, а у почти 6 процентов россиян система канализации вообще отсутствует. В феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал к 2021 году оборудовать все школы канализацией.