Украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя – Никита Кувиков), который распространял недостоверную информацию о числе погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году, в России обвинили в публичных призывах к терроризму. В ближайшее время Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета о его заочном аресте, сообщает "Интерфакс".



Официально Вольнову предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". При этом ранее он был обвинен в экстремизме и также заочно арестован и объявлен в международный розыск. По этому обвинению в России Вольнову грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до полумиллиона рублей по статье о разжигании ненависти. Суть нового дела неизвестна.

Украинская сторона уже отказалась выдать Вольнова России, сославшись на Конституцию страны, и призвала Москву направить в Киев документы по делу пранкера в рамках международной правовой помощи.







Телефонный пранкер 25 марта 2018 позвонил в кемеровский морг и сообщил работнику, что "из ТРЦ "Зимняя вишня" привезут более 300 тел". Запись разговора он выложил на свой канал в YouTube. Этот ролик набрал более 500 тысяч просмотров. Вольнов объяснил РБК, что "количество 300 было взято, учитывая анализ количества мест в кинозалах". Он добавил, что "является единственным, кто говорит правду и не боится этого". Российские следователи утверждали, что аналогичные звонки поступали в другие медицинские учреждения и государственные органы, тем самым вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. МЧС объявило, что причиной пожара стало короткое замыкание в светильнике. Сообщалось, что в момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы.